La Junta de Castilla y León destina 1,2 millones de euros para avanzar en la dinamización de la oferta cultural en el medio rural

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que dirige Gonzalo Santonja, publica este miércoles 12 de noviembre en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), la Orden de resolución de la convocatoria de subvenciones, correspondiente al año 2025, destinadas a financiar proyectos culturales en municipios del medio rural de menos de 20.000 habitantes de Castilla y León.

En el medio rural de la Comunidad se congrega gran parte de la historia, el patrimonio cultural y natural, así como los saberes tradicionales y, por lo tanto, es un marco idóneo para la realización de proyectos culturales. Por ello, la apuesta de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte se traduce en una inversión de 1.200.000 euros para acercar la cultura al medio rural de Castilla y León.

El objetivo de esta línea de subvenciones, convocada en régimen de concurrencia competitiva, es financiar proyectos culturales que supongan una contribución relevante y significativa al sector cultural de sus respectivos territorios, así como dotar a los agentes culturales que desarrollan su actividad en el medio rural de recursos económicos e instrumentos que faciliten la consolidación y sostenibilidad de sus proyectos a largo plazo, mejorando la competitividad y la estabilidad laboral del sector.

La puesta en marcha de iniciativas culturales se entiende como motor de cambio, dinamización y transformación social, así como incentivo para la industria cultural en el territorio, reforzando y construyendo un sector sólido más allá de los grandes núcleos urbanos.

A esta convocatoria han concurrido 210 proyectos, resultandos 43 beneficiarios: 15 entidades locales, 15 fundaciones y/o asociaciones sin ánimo de lucro y 13 empresas privadas y/o profesionales inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Los proyectos culturales subvencionados tienen que realizarse durante el año 2025 e incluir actividades como: eventos y/o espectáculos artísticos o culturales, festivales, exposiciones, laboratorios de ideas/experimentación, actividades de educación y mediación artística y cultural, así como proyectos relacionados con el patrimonio cultural inmaterial y/o los saberes tradicionales, entre otros, todos ellos con una concreción práctica en la población del territorio.