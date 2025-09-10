La Junta y CEOE Castilla y León impulsan la internacionalización del sector textil en un nuevo encuentro del proyecto 'Uniendo Moda'

La Junta, a través de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, y CEOE Castilla y León impulsan la internacionalización del sector textil en un nuevo encuentro del proyecto 'Uniendo Moda'. El encuentro, celebrado en formato presencial y online desde la sede de la Confederación Empresarial, fue inaugurado por la directora general de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, María Pettit, y el secretario general de CEOE Castilla y León, David Esteban.

La jornada contó con la intervención de la directora de Internacionalización e Inversiones del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECyL), Verónica García, quien presentó los distintos programas y herramientas de apoyo que el Instituto pone a disposición de las empresas del sector para facilitar su expansión internacional.

Además, el business sales manager de la firma Isabel Sanchís, Francesc Maiques, compartió una experiencia práctica sobre los procesos de internacionalización, basada en la trayectoria de la marca, actualmente presente en más de 40 países. Durante su intervención, destacó la importancia de la formación continua, la participación en ferias internacionales y la colaboración con distribuidores como factores clave para consolidar la expansión internacional de una empresa de moda.

En este sentido, el encuentro se consolidó como un foro de “referencia” para empresas y diseñadores del sector, ofreciendo información “útil” sobre instrumentos de apoyo institucional y visibilizando casos reales de éxito empresarial. Asimismo, favoreció el diálogo directo entre profesionales y representantes públicos, con el objetivo de detectar necesidades comunes y explorar nuevas vías de colaboración.

Esta iniciativa, según explicaron desde su organización, forma parte del proyecto ‘Uniendo Moda’ Castilla y León, cuyo objetivo es fortalecer la competitividad del sector textil y de la moda en la Comunidad, promover la cooperación empresarial y ampliar su visibilidad en los principales mercados internacionales. Desde su puesta en marcha, el proyecto ha desarrollado diversas actividades de promoción, formación especializada y participación en ferias y eventos estratégicos, consolidándose como una plataforma clave de apoyo al crecimiento del sector en Castilla y León, detallaron.