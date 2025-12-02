Junta y CEOE lanzan Canal Senda, una herramienta que aglutina toda la normativa ambiental para facilitar su cumplimiento a las empresas

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y CEOE Castilla y León presentaron hoy la plataforma Canal Senda (Servicios a Empresas sobre Normativas y Directrices Ambientales), una herramienta que nace para ofrecer a las empresas información “clara, práctica y accesible” sobre la normativa ambiental de todas las administraciones, “facilitando su adaptación y cumplimiento a las empresas y reforzando su competitividad en el marco de la transición ecológica”. Así lo trasladó el consejero del ramo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien compareció junto al secretario general de la patronal autonómica, David Esteban. Ambos destacaron la “importancia de ofrecer herramientas accesibles para apoyar al tejido productivo en el cumplimiento de la normativa ambiental”, según recogió Ical.

La iniciativa, desarrollada a través de CEOE Castilla y León, con el apoyo de la Consejería, se justifica en el aumento de regulaciones, estrategias y políticas ambientales, que “representa un desafío para las empresas, especialmente para las pymes”, según explicó Suárez-Quiñones. Ante esta realidad, la Junta y CEOE han impulsado Canal Senda como una “herramienta práctica, didáctica y accesible que permita ahorrar tiempo, resolver dudas y facilitar la toma de decisiones relacionadas con la sostenibilidad”.

“Es una puerta abierta a las empresas para poder acometer con garantía y ayuda algo muy relevante como tener la tramitación ambiental de una empresa en orden, con normas europeas, nacionales y autonómicas”, comentó el consejero, quien informó que un total de 877 firmas castellanas y leonesas están sometidas a autorizaciones y licencias ambientales “muy exigentes”, las cuales podrán encontrar a partir de ahora en esta única plataforma y de forma gratuita, tanto para una empresa que decida iniciarse en cualquier sector como para aquellas que ya lo hayan hecho.

Suárez-Quiñones, además, argumentó que la ciudadanía “cada vez es más exigente en el comportamiento ambiental de las empresas, con el cumplimiento de la normativa”, y apeló a “ir más allá, hacia la excelencia”. “La Junta está con las empresas”, dijo, aunque entendió que es un tema “complejo” y supone para el “empresariado pequeño, autónomos y micropymes un impacto, con una normativa cambiante”. Para poner en marcha este proyecto la Junta aporta una financiación a CEOE de 300.000 euros en tres años, una partida que permite también la celebración de otro tipo acciones no solo vinculadas a Senda.

Acciones concretas

La plataforma ofrece a las empresas información y recursos orientados a ofrecer claridad ante la complejidad de la normativa ambiental. Entre otras, información sobre normativa y ayudas: legislación, subvenciones y líneas de apoyo en el ámbito europeo, nacional y autonómico, presentadas con un enfoque visual y didáctico; así como manuales, guías y estudios sectoriales (documentos que analizan riesgos, impactos y oportunidades ambientales).

A ellos se suman videos de buenas prácticas, con ejemplos reales de empresas que están avanzando en sostenibilidad; y un servicio de consulta y atención directa, con un soporte especializado para la aplicación práctica de la normativa y para el acceso a ayudas ambientales.

Canal Senda “pretende simplificar el acceso a la normativa y a las oportunidades que ofrece la transición ecológica, facilitando además que la sostenibilidad sea también un elemento de competitividad empresarial”, comentó el consejero.

Esta iniciativa, enmarcada en los Acuerdos del Diálogo Social, “refuerza el compromiso conjunto de la Junta de Castilla y León y CEOE Castilla y León con un modelo de desarrollo empresarial sostenible, competitivo y preparado para afrontar los retos ambientales del futuro, así como el compromiso de apoyo a autónomos y pequeñas empresas”.

Por último, el secretario general de CEOE Castilla y León, David Esteban, remarcó que con esta iniciativa la organización pretende poner en orden la “numerosa normativa y subvenciones ambientales de todas las administraciones”, con la elaboración de guías sectoriales, monográficos y, adicionalmente, asesoramiento a pequeñas empresas, con un canal de consulta, orientación para resolver dudas de normativa y aplicación medioambiental.

En España, dijo, se generan más de 1,3 millones de hojas al año en el Boletín Oficial del Estado (BOE), “algo que abruma” a las empresas. “En la parte medioambiental queríamos hacer un trabajo por nuestras empresas. Queremos que ese servicio llegue al máximo número de empresas”, prosiguió, para recomendar a las pymes que “estén en un negocio o quieran abrir uno que entre y nos consulte. Toda la información está aquí., Si no está aquí, no la va a encontrar en otro lugar”, defendió Esteban, quien añadió que se trata de un “proyecto vivo, que recibe datos y nuevas guías”.

Puso el ejemplo de un taller de pintura que decida abrir, un sector que cuenta ya con una guía especializada en Senda, pero sobre el que “se puede preguntar sobre la normativa aplicable”. “Y si tienes una duda específica sobre la maquinaria que mejor te viene para tu nuevo negocio, también tendrás asesoramiento personalizado, en un servicio gratuito para las empresas. No queremos preocuparlas por ningún tipo de asesoramiento o pago”, concluyó.