La Junta conecta a los hosteleros con quienes buscan trabajo en este gremio

Cerca de un millar de demandantes de empleo, en concreto 950, han participado hoy en el evento de intermediación laboral ‘Conexión Hostelería: Entrevistas Express’, que ha cogido el Centro de Formación para el Empleo Villabáñez.

Una acción que da continuidad a la que se celebró en Salamanca el pasado 7 de octubre, y donde más de una veintena de empresas han ofertado 70 puestos de trabajo de distintos perfiles y categorías profesionales, que incluyen tanto puestos de mayor cualificación como jefes de sala, recepcionistas de hotel, cocineros y camareros con experiencia, como perfiles más genéricos tales como mantenedores de edificios, pinches de cocina o personal de limpieza.

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, visitaba este centro para conocer in situ todo el proceso, y reafirmaba el compromiso de la Junta con la colaboración público-privada como arma esencial para afrontar los desafíos del mercado laboral.

"Esta alianza con asociaciones empresariales es una herramienta eficaz para conectar talento con oportunidades, y para responder con mayor agilidad a las demandas del mercado laboral", destacaba García, para quien con este tipo de acciones se pretende echar una mano a n sector, como es la hostelería, que tiene dificultades para encontrar personal.

Como novedad en esta edición, la orientación de carácter grupal la prestan orientadores del Ecyl a las personas que se presentan a estas ofertas de trabajo.

"Queremos responder con eficacia y agilidad a la necesidad de cobertura de puestos de trabajo vacantes", decía la consejera, quien no descartaba extender esta iniciativa a otras provincias de la comunidad.

El sector hostelero de la comunidad es uno de los motores económicos ya que emplea a más de 75.000 personas de forma directa, además de proporcionar servicios esenciales,. "Es un sector clave para la imagen que se proyecta al exterior y como vehículo para la difusión del patrimonio cultural y gastronómico", afirmama García.

Inversión en formación

Este año, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León ha invertido más de cuatro millones de euros en formación para el empleo de trabajadores desempleados y trabajadores ocupados dentro de este sector, con la participación de más de 2.600 trabajadores y más de 200 acciones formativas.

En el ámbito del apoyo al empleo estable, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha venido apoyando el esfuerzo de las empresas por mejorar las condiciones laborales, afrontando retos como la temporalidad y la conciliación.

Con este objetivo se han establecido incentivos a la contratación indefinida establecen con un incremento adicional de 1.000 euros para los contratos en hostelería, sumándose a los 4.500 euros del incentivo general, concluyó garcía.