La Junta construye 38 viviendas destinadas a jóvenes en Golmayo, Soria, con una inversión de 5,3 millones de euros

El director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez, acompañado del alcalde de Golmayo, Benito Serrano, y la delegada territorial, Yolanda De Gregorio, ha presentado la licitación del proyecto para la construcción de esta promoción para jóvenes, situada la en calle Olivo de la localidad, con un importe de licitación de 5.343.540 euros.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL), promueve esta promoción con objeto de dotar a Golmayo de una oferta adecuada y suficiente para los demandantes de vivienda del municipio soriano.

Con este objeto, SOMACYL promueve la construcción de un edificio de 38 viviendas en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Golmayo en la calle Olivo nº 4. El conjunto está formado por dos bloques exentos en forma de L, que albergan 19 viviendas cada uno. A dichos bloques se accede desde la calle de la Paz.

Las plantas bajas en ambos bloques están destinadas a aparcamientos, núcleo de comunicación y cuartos o locales destinados a instalaciones. El Bloque 1 consta de un único portal, con 15 viviendas de tres dormitorios, con superficies comprendidas entre 79 y 85 m² útiles; tres viviendas de dos dormitorios de 67 m² útiles; y una adaptada de tres dormitorios con 80 m² útiles. Todas disponen de terrazas con una superficie de7,70 m².

El Bloque 2 también dispone de un único portal, con 13 viviendas de tres dormitorios, con superficies de 79 a 80 m² útiles; cinco viviendas de dos dormitorios, con superficies que oscilan entre 58 y 67 m² útiles; y una vivienda adaptada de tres dormitorios con 80 m² útiles. Todas ellas cuentan igualmente con terrazas de 7,70 m².

Las casas de ambos bloques incorporan salón-cocina, dos baños totalmente equipados, 2/3 dormitorios, terraza y plaza de garaje. La calefacción y el agua caliente sanitaria se suministran mediante una caldera centralizada de biomasa, un sistema eficiente y más sostenible.

El pliego de esta licitación establece como objetivo la incorporación de sistemas constructivos industrializados, con el fin de reducir los plazos de ejecución de la obra, optimizar costes, minimizar incertidumbres y riesgos, y reducir el impacto medioambiental, tanto durante la construcción como a lo largo de la vida útil del edificio.

Las viviendas se ejecutan de acuerdo con los estándares de calidad exigidos en el sello de calidad Tuya Vivienda, y cuentan con un certificado energético tipo A.

Promociones de vivienda pública en la Comunidad y en la provincia

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio está gestionando la construcción y rehabilitación de más de 3.000 viviendas, tanto en régimen de venta bonificada para jóvenes como en régimen de alquiler, distribuidas en 130 promociones.

En la provincia de Soria, actualmente, se están desarrollando distintas promociones que ponen a disposición 206 viviendas, distribuidas de la siguiente manera. En alquiler, un total de 100 viviendas: 20 en Soria (entregadas), 38 viviendas colaborativas en Soria (en construcción), y 42 en Ólvega (en licitación).

En venta bonificada con un 20 % para jóvenes, un total de 106 viviendas: seis viviendas en San Pedro Manrique (finalizadas), 27 viviendas en Garray (en construcción), 7 en Langa de Duero (en ejecución), 38 en Golmayo (en licitación), y 28 en Almazán y Medinaceli (en proyecto).

Por último, también está en tramitación el Plan Regional Residencial en la Zona de los Prados en Ólvega, que incluye la construcción de 237 viviendas.