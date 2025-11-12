La Junta construye 50 viviendas colaborativas destinadas al alquiler joven en Valladolid con 6,6 millones de inversión

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), está ejecutando la construcción de 50 viviendas colaborativas destinadas al alquiler joven en la calle Mieses nº 5 de Valladolid.

Esta promoción, con una inversión total de 6,6 millones de euros, se enmarca en la estrategia de la Junta para facilitar el acceso a una vivienda asequible a los jóvenes de la Comunidad y reforzar la oferta de alquiler público.

Con este objeto, SOMACYL promueve la construcción de un edificio en forma de L, adaptado a la geometría triangular de la parcela, que albergará 50 viviendas colaborativas distribuidas en tres plantas (B+2). El edificio contará además con un sótano con 65 plazas de aparcamiento —62 para vehículos y 3 para motocicletas—, así como 50 trasteros. En cada una de las tres plantas, en la zona de articulación de la L, se han dispuesto espacios comunes destinados a coworking, lavandería y aparcamiento de bicicletas. El patio interior se concibe como un espacio de esparcimiento, descanso y juegos infantiles; e incluye zonas naturalizadas.

Todas las viviendas cuentan con doble orientación y ventilación cruzada, con luz hacia la calle y hacia el patio interior. La distribución contempla 16 viviendas en planta baja, con acceso desde un corredor abierto, y 17 viviendas en cada una de las dos plantas superiores. Cada vivienda dispone de una superficie útil de 60 metros cuadrados, que se distribuyen en salón-cocina, dos dormitorios, dos baños y terraza.

La demanda de calefacción y agua caliente se cubrirá mediante la conexión a la red de calor con biomasa existente, garantizando un sistema energético eficiente y sostenible. Las viviendas se ejecutan de acuerdo con los estándares de calidad exigidos en el sello de calidad Tuya Vivienda, y cuentan con un certificado energético tipo A.

Promociones de vivienda pública en Castilla y León

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio está gestionando la construcción y rehabilitación de más de 3.000 viviendas tanto en régimen de venta bonificada para jóvenes como en régimen de alquiler, distribuidas en 130 promociones.

En la provincia de Valladolid, actualmente se están desarrollando distintas promociones que ponen a disposición 691 viviendas tanto en régimen de alquiler como en venta.

En alquiler, un total de 510 viviendas:

-457 viviendas en 5 promociones en Valladolid.

-27 viviendas en Medina del Campo.

-19 viviendas en Villalón de Campos (ya entregadas).

-7 viviendas Medina de Rioseco (ya entregadas).

En venta, un total de 181 viviendas:

-100 viviendas en Valladolid (Cuarteles).

-52 viviendas en Valladolid (Vadillos).

-5 viviendas en Medina de Rioseco (ya entregadas).

-17 viviendas en Tudela de Duero.

-7 viviendas de Viana de Cega (ya entregadas).

Las 691 viviendas son financiadas con fondos propios presupuestarios o financieros de la Junta. En las 457 de alquiler en régimen de cohousing hay financiación de fondos europeos correspondientes a Castilla y León en un 37 % de su coste.