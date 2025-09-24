Junta y Forestalia garantizan el futuro de la planta de biomasa de Cubillos del Sil

La Junta de Castilla y León y Forestalia, a través de la sociedad mixta que tienen constituida, se harán cargo de la gestión de la planta de biomasa de Cubillos del Sil (León) para garantizar su funcionamiento después de que Acciona Industria haya comunicado la rescisión del contrato de gestión y la extinción de los contratos de sus 47 trabajadores.

Así lo ha asegurado este miércoles el director de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta y consejero delegado de la empresa pública Somacyl, José Manuel Jiménez, quien quiso aclarar la situación en la que actualmente se encuentra la planta berciana.

“Los trabajadores a los que se les ha comunicado la extinción del contrato no son de Forestalia ni de la sociedad mixta que tenemos con Somacyl sino de una subcontrata que hay, que es Acciona Industria, que está contratada por la sociedad para gestionar”, explicó.

Jiménez afirma que esa empresa decidió “unilateralmente y en contra de nuestro criterio” paralizar la planta, abandonar el contrato y extinguir los contratos con los trabajadores. Por eso los abogados de la Junta y de Forestalia ya estudian el caso y se podrían tomar acciones legales contra la compañía.

“Ante esto ya ayer comunicamos formalmente, por burofax, a Acciona nuestro desacuerdo y los riesgos, daños y perjuicios a los que se arriesga tomando esta decisión”, dijo.

“Ahora nuestra voluntad es hacernos cargo del control y gestión de la planta, vamos a contratar nosotros, directamente, a los trabajadores necesarios y continuar de forma normal con el funcionamiento”, insistió.