La Junta habilita la solicitud de ayudas a entidades locales para la recuperación de bienes del patrimonio cultural afectados por los incendios

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que dirige Gonzalo Santonja, ha activado el procedimiento para la solicitud de las ayudas destinadas a la recuperación, adecuación y puesta en valor de los bienes patrimoniales dañados por los incendios forestales.

Los ayuntamientos solicitantes de estas ayudas convocadas por la Junta deben ser propietarios de un bien integrante del Patrimonio Cultural de Castilla y León, según lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, que haya resultado dañado por los incendios forestales en el verano de 2025. Además, ese bien integrante del Patrimonio Cultural debe encontrarse en alguno de los términos municipales y localidades de Castilla y León incluidos en los listados aprobados mediante Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

El plazo para solicitar las ayudas ya está abierto y permanecerá con la suficiente amplitud para que las subvenciones lleguen en la cuantía más amplia posible a todos los ayuntamientos que se hayan visto afectados. Estas subvenciones complementan la inversión que la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, realizará de forma directa sobre elementos del patrimonio cultural afectado por los incendios de titularidad autonómica.

El formulario está disponible en el siguiente enlace: https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285551705249/Propuesta