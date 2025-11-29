La Junta implica aún más a las familias en el sistema educativo

Castilla y León cuenta con el mejor sistema educativo de España y uno de los mejores del mundo, según los principales informes que se elaboran como PISA o TIMMS.

Y lo es por muchas razones, como por su apuesta por la equidad, por la calidad de la enseñanza, por la libre elección de centro, por la gratuidad de la educación en todas las etapas o por permitir que se abran escuelas rurales con tan solo tres alumnos, pero también y sobre todo por la implicación de toda la comunidad educativa y especialmente de las familias.

La Consejería de Educación lo sabe y por ello siempre tiene muy presente a los padres. De hecho, el departamento que dirige Rocío Lucas publicará la próxima semana dos convocatorias para aumentar la participación de las familias en el sistema educativo, mientras que ha ampliado al 30 de enero los plazos para solicitar subvenciones para las federaciones, confederaciones y Ampas.

En los próximos días se harán públicas en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) dos convocatorias de ayudas, según informan fuentes de la Consejería.

De esta forma, la Junta continúa publicando estas convocatorias en el primer trimestre del 2026 para facilitar la financiación de las entidades de participación educativa, cuya labor permite dinamizar la participación en los centros docentes de la Comunidad.

La primera subvención, dotada con un presupuesto de 50.000 euros, abarca ayudas para las federaciones y confederaciones de Ampas -7.500 euros para cada confederación y 5.000 para cada federación-. En el caso de la convocatoria para las propias Ampas, la cuantía asciende a 120.000 euros y se establece un máximo de 1.000 euros para cada una de ellas.

Las iniciativas subvencionables incluyen aquellas orientadas a la conciliación; al fomento de la participación de las familias en el sistema educativo; a la formación de los progenitores; a la sensibilización y a la ejecución de proyectos sobre convivencia, coeducación o reducción del abandono escolar.

También forman parte la consolidación de programas impulsados por la Consejería de Educación y el fortalecimiento del desarrollo institucional de federaciones y confederaciones de madres y padres, mejorando su funcionamiento y facilitando la información a sus miembros.