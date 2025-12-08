La Junta impulsa la sostenibilidad ambiental en los centros museísticos de Castilla y León

Las consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, y de Cultura, Turismo y Deporte refuerzan su compromiso con la sostenibilidad mediante la incorporación de criterios ambientales en la gestión de los centros museísticos y en el discurso museográfico.

El pasado 24 de noviembre se celebró una jornada online para presentar el estudio realizado por la Junta de Castilla y León sobre la sostenibilidad ambiental en los centros museísticos de la Comunidad, así como para dar a conocer las propuestas de acciones futuras y trabajo en común para impulsar la sostenibilidad ambiental.

Los centros museísticos son agentes clave en la educación informal de la población. Integrar la sostenibilidad en estos espacios no solo responde a una creciente demanda social, sino que amplifica su impacto cultural y educativo. La convergencia de intereses entre cultura y medio ambiente en ese sentido abre la puerta a una gestión ambiental avanzada y a la incorporación de contenidos que aborden los retos ambientales.

En el ámbito nacional son pocos los museos que integran la sostenibilidad tanto en su discurso museográfico como en sus instalaciones. Por ello, Castilla y León apuesta por liderar esta transformación, apoyándose en su amplia red de centros museísticos autonómicos, provinciales, estatales y privados.

El estudio realizado parte de una encuesta remitida a los 170 centros museísticos de Castilla y León, los que figuran en el Directorio de Centros Museísticos de Castilla y León y los que gestiona la Administración General del Estado. De ellos han respondido 56, lo que supone el 33 % del total.

La encuesta incluye 82 preguntas referidas a 10 ámbitos: la política de sostenibilidad ambiental, las actividades desarrolladas, el edificio y entorno urbanizado, el consumo de energía, la gestión del agua, la movilidad, los residuos, la compra sostenible y las buenas prácticas.

Las propuestas de acciones futuras y trabajo en común se articularán en dos planos. En primer lugar, sobre la gestión ambiental del centro, centrado en las emisiones a la atmósfera, los residuos, el agua, la biodiversidad, el consumo energético, la compra verde, la movilidad, etc.

En segundo lugar, sobre el discurso museístico, ya que las manifestaciones artísticas resultan más relevantes cuando se considera el entorno o medio ambiente en que surgen. Además. con frecuencia, las manifestaciones culturales reflejan las preocupaciones de la sociedad actual por las cuestiones ambientales y de sostenibilidad.

En la jornada participará personal de las dos consejerías implicadas y el director de la Fundación Díaz-Caneja, Juan Guardiola Román, que presentará una ponencia sobre la importancia de la sostenibilidad en los centros museísticos.

Estas actuaciones se desarrollan en el marco de la III Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León 2024-2030 que tiene como objetivo construir una sociedad consciente y comprometida con la sostenibilidad, capaz de afrontar retos y aprovechar oportunidades en un contexto digital, resiliente y respetuoso con el medio ambiente.

En una línea similar, la Ley 7/2024, de 20 de junio de Patrimonio Cultural de Castilla y León concibe el patrimonio cultural como un servicio a las personas y un recurso generador de desarrollo económico y cohesión social. Su enfoque promueve una gestión integral, sostenible y participativa que garantice la conservación y transmisión del patrimonio a las generaciones futuras.

Las actuaciones que se considera incluyen, por un lado, la formación generalista y especializada en eficiencia energética para la calefacción, iluminación y refrigeración, herramientas de gestión ambiental y educación ambiental e interpretación del patrimonio. Por otro lado, se analizarán las posibilidades para la participación y utilización de índices y acreditaciones de sostenibilidad, con el objetivo de sistematizar la gestión ambiental, comunicar logros y reforzar la imagen institucional.

En la encuesta se ha podido constatar la sensibilidad y buena disposición de los centros museísticos de Castilla y León hacia las cuestiones de sostenibilidad ambiental, así como la existencia de experiencias concretas de buenas prácticas de sostenibilidad lo que posibilita su generalización al conjunto de centros.

Concretamente, 41 centros museísticos, el 73,2 % de los que responden, consideran de interés que su personal pueda recibir formación en sostenibilidad ambiental para mejorar la gestión medioambiental.