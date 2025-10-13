La Junta incentiva la transformación digital de pymes y autónomos

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital organiza un nuevo ciclo formativo de seminarios online gratuitos dirigidos a incentivar la transformación digital de pymes y autónomos.

En total serán siete webinars sin coste alguno que se celebrarán todos los martes, entre el 21 de octubre y el 2 de diciembre, en horario de tarde, de 16.30 a 18.30 horas, dentro del proyecto transfronterizo IBERUS-SmartCDT.

Con esta iniciativa, el departamento que dirige José Luis Sanz Merino acerca a los profesionales las herramientas digitales más innovadoras y prácticas para impulsar la productividad, mejorar la gestión y ampliar oportunidades de negocio.

El ciclo incluye contenidos adaptados a las necesidades reales de las pequeñas empresas y trabajadores autónomos, abarcando desde la Inteligencia Artificial aplicada a los negocios hasta la ciberseguridad, pasando por la automatización de procesos, el marketing digital, la gestión de datos con Excel y Power BI o la productividad en la nube.

Cada sesión está diseñada para ofrecer un aprendizaje práctico y directo, que permita a los participantes incorporar soluciones digitales a su día a día y avanzar en la modernización de su negocio.

La participación en el ciclo formativo es totalmente gratuita y está abierta a todos los autónomos y pymes de Castilla y León. La inscripción puede realizarse de forma online a través de este enlace.