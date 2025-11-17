La Junta quiere "llegar a todos los solicitantes” de los programas mixtos de formación de empleo

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García Sánchez, avanzó hoy que en los próximos días se resolverá las solicitudes presentadas para desarrollar acciones mixtas de formación y empleo y adelantó que la Consejería tendrá que “aumentar en otros 5 millones de euros seguramente” el presupuesto inicial previsto de 38 millones de euros. En este sentido comentó que ha aumentando el número de solicitudes gracias a “que ha sido crucial algunas modificaciones como que puedan unirse municipios, o la simplificación”.

Así lo manifestó García en su visita al programa mixto de formación y empleo de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) donde se forman durante un año diez alumnos en un módulo de albañilería.

La consejera resaltó la apuesta “del Gobierno autonómico de Alfonso Fernández Mañueco por los territorios, por la dinamización económica y social”. Además, destacó que este año se cuenta con “una inversión histórica” para estos programas mixtos de formación y empleo ascendiendo a 38 millones de euros en 204 programas que benefician a “2.092 personas trabajadoras desempleadas que tienen una parte de formación de cualificación y una parte de contrato laboral de experiencia en el ámbito laboral”.

Leticia García comentó que que el 37% de los programas mixtos de formación y empleo en Castilla y León son del ámbito de la construcción, formando a unos 700 trabajadores, gracias a una inversión de unos 14 millones de euros.

Por otro lado, resaltó que Salamanca “es la provincia de la comunidad autónoma con mayor inversión económica en programas mixtos en general, con más de 7 millones de euros en esta convocatoria que estamos ejecutando en este momento. 360 personas de Salamanca están participando en estos programas, de las cuales 100 también corresponden al ámbito de la construcción”.

La consejera de Empleo señaló que en Peñaranda de Bracamonte esté año se están invirtiendo más de 900.000 euros en programa de empleo en general lo que supone la contratación de 39 trabajadores y que en esta legislatura se han contratado en el municipio a 121 personas con una inversión de más de 2 millones de euros. Y es que junto al programa mixto de albañilería, se está desarrollando otro de atención sociosanitario.

Por su parte, la alcaldesa de Peñaranda, Carmen Ávila de Manueles, destacó “la importancia que tienen en el medio rural, estos programas mixtos de formación de empleo, donde se combina el trabajo con la práctica profesional: aprender trabajando y trabajar aprendiendo, y que además redundan de beneficio de los ciudadanos y ciudadanos de Peñaranda de Bracamonte”.

La alcaldesa insistió en “como muy bien decía la consejera, se necesitan trabajadores en el sector de la construcción”. “A nosotros se dirigen empresas para saber si tenemos personas que esté formadas en este campo” comentó la primera edil peñarandina.

Según explicó Carmen Ávila los alumnos peñarandinos se están formando en varios certificados que están permitiendo la rehabilitación del antiguo Colegio comarcal donde estarán ubicadas las sedes de las asociaciones del municipios entre otros servicios. Además, la alcaldesa avanzó que se han solicitado dos nuevos programas de empleo, uno de ellos de nuevo de albañilería para habilitar en este mismo edificio un centro de día.

Por todo ello, la primera edil peñarandina señaló que “seguimos apostando por los programas mixtos de formación y empleo porque nos parece esencial y agradecemos a la Junta de Castilla León que también siga apostando”.