La Junta reabre al tráfico el Paseo de Santo Domingo que conecta el Acueducto de Segovia con la carretera de Arévalo

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, ha culminado las actuaciones de mejora en la carretera SC-SG-10, el Paseo de Santo Domingo, una vía de especial relevancia urbana y paisajística para Segovia, que conecta la Plaza de Artillería, junto al emblemático Acueducto, con la carretera autonómica CL-607.

La carretera quedará abierta totalmente al tráfico desde este viernes tras la recepción de una obra que ha consistido en la remodelación integral de los 3,3 kilómetros de longitud de esta vía, que forma parte del entramado urbano de la ciudad.

La inversión ha sido de 583.095 euros y se ha realizado en dos tramos, con especial complejidad en la reparación de los primeros 150 metros de pavimento de adoquín de granito, cuyos trabajos terminaron el pasado 29 de octubre.

El primero de los tramos, de 2.260 metros, discurre desde la Plaza de Artillería hasta el Arco de la Fuencisla. Se trata de una zona de especial sensibilidad, tanto por su valor patrimonial —al borde de la muralla y con vistas al Santuario de la Fuencisla— como por su uso peatonal intensivo. Este recorrido incluye los paseos de Santo Domingo de Guzmán y la calle San Marcos. Además, de renovar el tramo adoquinado, se ha realizado el fresado y reposición del firme en el resto de la calzada.

El segundo tramo, de 1.080 metros, une el Arco de la Fuencisla con la carretera CL-607, atravesando un entorno semiurbano. Aquí se ha ejecutado una mejora del firme y la ampliación de las bermas para mejorar la circulación y la seguridad.

La intervención, asimismo, ha consistido en la mejora en el drenaje, incluyendo la limpieza de las obras transversales existentes y la ejecución de cunetas revestidas con acabados integrados en el paisaje, especialmente en el tramo urbano.

En materia de seguridad vial, se ha renovado la señalización horizontal y vertical con marcas reflectantes termoplásticas y símbolos viales. Además, se han instalado bandas transversales de alerta en puntos clave para reforzar la reducción de velocidad y se han implementado barreras de seguridad donde ha sido necesario.

Inicio de la intervención en La Cuesta de los Hoyos

La Junta de Castilla y León iniciará el próximo lunes 10 de noviembre las obras de mejora de la carretera SC-SG-21, conocida como la Cuesta de los Hoyos, con una inversión de 775.667 euros. Esta vía conecta la N-110 con el barrio de La Fuencisla y constituye uno de los accesos principales al casco histórico de Segovia, muy transitado por vecinos y visitantes.

Las actuaciones en esta primera fase consistirán en el fresado y reposición del firme desde la glorieta de la estación de autobuses en la margen derecha, en ambos carriles en sentido descendente, hasta el inicio del tramo adoquinado.

La actuación se desarrollará en un tramo de 1.865 metros, entre la glorieta de la estación de autobuses y el Paseo de Santo Domingo, y se ejecutarán mayoritariamente a partir de primavera. Una vez que se concluyan ambas intervenciones, la Junta de Castilla y León cederá ambas travesías al Ayuntamiento de Segovia.