La Junta respaldará la iniciativa para la constitución de León como Gran Ciudad si así lo aprueba el Pleno del Ayuntamiento

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha recibido hoy en la sede de la Presidencia al alcalde de León, José Antonio Diez, con quien ha analizado la propuesta municipal para la constitución de León como Gran Ciudad, entre otros asuntos. Un encuentro que se enmarca en el compromiso del Ejecutivo autonómico con el diálogo institucional y la colaboración con los ayuntamientos de la Comunidad, atendiendo sus iniciativas y trabajando conjuntamente por el desarrollo equilibrado del territorio.

Fernández Mañueco ha manifestado su respeto a la autonomía local y al derecho autorregulatorio municipal, y por ello ha valorado positivamente la propuesta que permitirá dotar a León de nuevas herramientas de gestión, mayor descentralización administrativa, y una mayor capacidad para atender las necesidades de sus vecinos. De esta forma, la Junta de Castilla y León manifiesta su disposición a facilitar su tramitación en la medida de sus competencias y a apoyar técnicamente su desarrollo, en coordinación con el Ayuntamiento.

En este sentido, el Ejecutivo autonómico impulsará la aprobación de esta propuesta por las Cortes de Castilla y León, tal y como establece la normativa vigente. Con esta iniciativa, la Junta reafirma su compromiso con el fortalecimiento del municipalismo y con la mejora de los servicios públicos, avanzando en una Castilla y León más cohesionada, moderna y cercana a las personas.