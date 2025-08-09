El juzgado de Burgos condena a un hombre por violar a una mujer ebria que había conocido durante una noche de fiesta

Los hechos ocurrieron el 27 de noviembre cuando el acusado, tras conocer a la víctima durante una noche de fiesta en Burgos, se ofreció a acompañarla a su domicilio aprovechando su estado de vulnerabilidad por consumo excesivo de alcohol. Una vez en la vivienda, la sentencia describe cómo el hombre se aprovechó de la mujer para realizar actos sexuales sin su consentimiento.

Un precedente sobre consentimiento y vulnerabilidad

El juzgado penal número 1 de Burgos ha establecido en su sentencia que el estado de embriaguez anulaba cualquier posibilidad de consentimiento válido por parte de la víctima. Además de la pena de prisión, el condenado deberá abonar 10.000 euros en concepto de indemnización por daños morales y 3.500 euros para cubrir el tratamiento psicológico de la afectada.

Este fallo judicial marca un importante precedente al considerar que la falta de resistencia física no equivale a consentimiento, especialmente cuando la víctima se encuentra en estado de incapacidad para decidir. La sentencia subraya que las relaciones sexuales requieren un "sí" consciente y voluntario, libre de cualquier condicionante que limite la autonomía personal.