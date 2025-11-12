El laureado restaurante vallisoletano que ha conquistado a artistas y estrellas de la tele

Valladolid es una de las ciudades de España en la que mejor se come. Un ciudad que, además, está cponsiderada como la capital española de la cocina en miniatura, como se está demostrando un año más esta semana con la celebración del Campeonato Nacional y el Concurso Mundial de Pinchos y Tapas, que precisamente finaliza hoy.

La capital del Pisuerga y durante seis años del Reino de España en tiempos de Felipe II, se ha ganado a pulso esta denominación por la calidad de los pinchos y el mimo con el que se elaboran en sus bares y restaurantes, y que se han convertido en su principal atractivo turístico y motor económico.

Decenas de miles de turistas vienen cada año a Valladolid sólo para comprobar la fama que atesora esta cocina, muy de vanguardia. Una cultura culinaria a la que hay que sumar los vinos de las cinco denominaciones de origen con las que cuenta la provincia (Ribera de Duero, Rueda, Cigales, Toro y Tierras de León) que acompañan a la perfección las reconocidas tapas de su oferta gastronómica.

Villa Paramesa, Vino Tinto, El Corcho, La Tasquita, La Mejillonera, Jero, La Venta del Fraile... son algunos de los numerosos establecimientos emblemáticos e históricos que no pueden faltar en el cuaderno de bitácora de quien se acerque a Valladolid a probar sus tapas y raciones. Pero también el protagonista de estas líneas de hoy en LA RAZÓN: Los Zagales.

El "Tigretostón" de Los Zagales Los Zagales

Ubicado en la calle Pasión, en pleno centro de Valladolid junto a la Plaza Mayor y al lado de la calle Santiago, la arteria comercial de la capital vallisoletana, el Restaurante Los Zagales es uno de los templos gastronómicos más emblemáticos de la ciudad, gracias a la pasión e innovación de los hermanos Javier y Antonio González, que asumieron la gestión del resturante en los años noventa del pasado siglo.

Además, es un local de los más laureados. Y es que algunas de su tapas, como "Obama en la Casa Blanca", una cúpula de la Casa Blanca que se destapa y deja al descubierto una espectacular crema de champiñones, huevo de corral trufado a baja temperatura y patatas teñidas con tinta de calamar deshidratada; el "Tigretostón", un pan negro tostón, morcilla, cebolla roja confitada y crema de queso; o el "Puro de Sardina", un puro de pasta filo relleno de tartar de sardina ahumada y marinada, queso y aceituna negra acompañado de ceniza de sésamo negro y agua de tomate y albahaca, que han sido premiadas en varios concursos como el Nacional de Tapas que cada año acoge la ciudad. Y, para más inri, Los Zagales está muy bien valorado por los clientes, con más de ocho mil reseñas y una media de 4.2 estrellas sobre cinco en Google.

Un local de estilo rústico donde el comensal puede disfrutar de la cocina española, mediterránea y europea, con opciones para comidas, cenas y brunch, por un precio de entre 20 y 30 euros, lo que no está nada mal, y que es famoso por sus tapas creativas y por su cocina tradicional castellana con toques modernos.

Es el caso del tradicional bocata de calamares madrileño, que en Los Zagales llaman Breadbag, ya que se prepara en una baguetina recién hecha con salsa de ajo picante y una bolsita comestible hecha con fécula de patata y arroz.

Otras tapas curiosas e innovadoras, además de premiadas, es "Aroma", elaborada con un chipirón relleno de cococha de bacalao, espárrago triguero, bacon, pimiento del piquillo, germinado de soja, salsa pilpil y salsa vizcaína con aroma de cerveza. Esta tapa ganó el III Concurso de Tapas de Diseño MadridFusión 2007 y fue Premio Tapa más vanguardista en el II Concurso nacional de Tapas 2006. "Sensaciones", un ampantojo de queso, costillas asadas con amontillado, manzana ácida y foie; o la "Piragüa de mar", una navaja, espuma de té verde, con pétalos de rosas y sorbete de limón con huevas de trucha, son otras de las delicatessen en minautura que pueden probarse en la barra del Restaurante Los Zagales por menos de cinco euros.

Todos estos pinchos y alguno más que no hemos mencionado se pueden comer en un menú por 37 euros. Para picar también ofrecen croquetas de gambas y de jamón, calamares a la andaluza con padrones, chipirones a la plancha con salsa bravioli, setas a la plancha, huevos XL con jamón de Guijuelo, jijas, pilpo o morcilla, además de oreja crujiente con salsa picantita. Todo ello por un precio que oscila entre los 10 y 14 euros, según el plato.

Y en cuanto a su carta de menús, destacan los guisos como los judiones, el cocido a fuego lento con su compango, las patatas a la importancia con almendras tostadas o las fabes estofadas con pulpo. También elaboran salmorejo con polvo de jamón y varios arroces, además de alcachofas con jamón, gambas y almendras, poke de quinoa con aguacate y verduras, tartar de tomate, aguacate y salmón ahumado, ensaladilla de gambas y ensaladas varias. Del mar ofrecem tataki atún rojo con migas de pan, pulpo braseado, cremoso de patata y mojo rojo, chipirones a la plancha con salsa bravioli, lubina a la espalda, bacalao con tomate estilo casero, merluza con langostinos al ajillo, rape empiñonado o chicharro asado al horno en escabeche.

Y de carne, destaca el solomillo de carne roja, su pato asado con manzana, el entrecot y el cochinillo laqueado al horno o las arrilleras estofadas al vino tinto y la pluma de cerdo braseada con salsa de pimienta. También cocinan un cachopo de jamón con cabrales para chuparse los dedos.

El tiramisú, el brownie de chocolate, la crema de limón, la tarta de queso y galleta o el pastel de crema Belem con salsa de café ponen el dulce a este espectacular menu.

Un restaurante cuyas elaboraciones han conquistado a numerosos artistas y etsrellas de la televisión que han visitado este local en los últimos tiempos, como el presentador Carlos Sobera o más recientemente la actriz Amaia Salamanca, coincidiendo con la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) o la vedette Norma Duval, que han disfrutado de su cocina y amabilidad.

También se ha visto por las mesas este año al grupo de música Siloé, a Arizona Baby y Loquillo además del "Monaguillo", el cocinero Alberto Chicote o Lara Dibildos.

Este año, Los Zagales se ha hermanado con dos establecimientos de gran nivel, qu eles ha deleitado con sus creaciones culinarias en el Concurso Nacional de tapas. Por un lado, Puerto Calero de Las Palmas, que ha presentado un canelón de gofio con sardina oreada. Y, por otro lado, desde Nueva Zelanda les ha llegado “Storyteller”.

Los Zagales es de parada obligatoria para para quien visite Valladolid y busque algo más que una comida convencional.