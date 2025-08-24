León contabiliza 16 incendios “que requieren atención” en una jornada “con más temperatura, menos humedad y vientos cambiantes”

La provincia de León inicia hoy domingo con un total de 16 incendios forestales que “requieren atención y medios para su extinción”, en una jornada en la que “las temperaturas van a subir, no se van a producir precipitaciones, la humedad ha bajado y se anuncian vientos cambiantes”, lo que podría “complicarlos” a pesar de “una evolución positiva durante la noche”.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, trasladó hoy que “se avanza hacia una estabilización de los incendios”, aunque “requieren de medios y recursos”, en lo que “se trabajará a lo largo del día”. y en eso se va a trabajar a lo largo de la noche. Además, la provincia cuenta con 435 personas evacuadas de tres localidades y 1.555 confinadas en otras 27, mientras que 145 ganaderos han solicitado ayudas para alimentar a 22.690 cabezas de ganado, lo que requiere de la distribución de 715 toneladas de forraje y pienso.

En cuanto a la situación específica de los incendios forestales de mayor relevancia de la provincia, Eduardo Diego explicó, según recogió la Agencia Ical, que el de Porto, en la provincia de Zamora, de nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR), que ayer saltó a La Baña, en León, obligando a su desalojo, “se ha asegurado en su parte sur y oeste”, aunque “sigue activo en el frente de sur, que se va descolgando hacia el valle del este y con riesgo del avance tanto para el límite con Zamora como en dirección de nuevo hacia la zona de La Baña”.

Es en ese punto donde se trabajará hoy con medios aéreos para evitar que la entrada en el valle que “devuelva de nuevo el incendio a La Baña o Losadilla y Losada”, mientras que se seguirá trabajando con maquinaria pasada en cortafuegos en la cabecera del valle para “evitar que se extienda”.

En cuanto al incendio de Fasgar, también de IGR 2, “se ha consolidado en las zonas de Omaña”, pero “continúa activo avanza hacia el valle de Tremor de Arriba”, después de que durante la noche “se haya producido también esta noche un salto a la parte oeste con una evolución hacia el arroyo de Igüeña”, que se prevé que se pueda controlar con los medios aéreos que trabajan desde primera horas de la mañana. Durante la noche se produjeron otras reproducciones en diferentes zonas que “pudieron ser atajadas” y, en el caso del foco de Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, “no ha habido actividad durante toda la noche y se ha trabajado en la consolidación del perímetro”.

También se encuentra en IGR 2 el incendio de Llamas de Cabrera, que presenta una situación “tranquila” a pesar de haberse producido reproducciones en las zonas de Corporales y los Compludos, pero “fueron controladas y hoy se vigilan con medios aéreos y terrestres”. Por su parte, el de Anllares del Sil, del mismo nivel, “está casi todo perimetrado y sin llama”, aunque “hay previsión de reproducciones”, por lo que “se continúa con las tareas de consolidación tanto en la en la zona sureste de Argayo del Sil como en la norte que limita con el con el Principado de Asturias”.

El de Gestoso, de IGR 2, está en estos momentos “tranquilo”, tras una noche “sin nuevas reproducciones” y ahora se trabaja “en tareas de vigilancia y detección de puntos calientes”. La misma “noche tranquila” registró el de Barniedo de la Reina, aunque “hay que estar muy pendientes en la zona de Santa Marina de Valdeón y de Casasuertes”, por “posibles de reproducciones o posibles activaciones en lo que es toda la zona de conexión desde Riaño hacia la provincia de Palencia”.

Finalmente, el delegado territorial de la Junta en León remarcó, según Ical, un reactivación ayer del incendio de Caín de Valdeón, que viene desde Asturias y que “va entrando con fuerza en el canal de Tregua, poniendo en riesgo lo que es la propia ruta del Cares”, por lo que “se va a trabajar en coordinación con Asturias para intentar que los efectos sean los menos posibles dada la importancia que tiene la ruta del Cares como punto turístico y también como recurso económico para la zona”.