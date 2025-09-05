El PP de León respalda la “rapidez y eficiencia” de las ayudas de la Junta para no dejar atrás a los leoneses afectados por los incendios

El Comité de Dirección del Partido Popular de León, con Juan Carlos Suárez Quiñones a la cabeza, ha respaldado la actuación de la Junta en la gestión de los incendios forestales y, sobre todo, la “rapidez y eficiencia” en la implementación de las ayudas a los leoneses afectados. Esta eficiencia, señalan en un comunicado, se pone de manifiesto en que ya se han abonado el ocho por ciento de las ayudas y los ganadores ya disponen del alimento necesario para sus animales.

Estas conclusiones se pusieron sobre la mesa en una reunión, presidida por el presidente provincial, Suárez-Quiñones, del comité de dirección que supuso una puesta en común para analizar la situación provocada por los incendios forestales que han afectado gravemente a la provincia, un encuentro que, posteriormente, se mantuvo con los procuradores por León y los diputados provinciales con el objetivo de “dar a conocer, de manera detallada, las diferentes líneas de actuación para “no dejar atrás” a ninguno de los leoneses afectados.

Tanto los miembros del comité de dirección como los diputadores provinciales y los procuradores destacaron la importante labor de los profesionales y voluntarios que han trabajado de una manera incansable para evitar que los daños fueran mayores.

El PP leonés denuncia la “actitud” del PSOE de León “que busca rentabilidad política en la situación compleja e inédita que ha vivido la provincia, estando desaparecidos durante los primeros días hasta que el presidente del Gobierno se vio obligado a visitar uno de los incendios”.

En este sentido, acusan de “falsear los datos para engañar a los leoneses sobre las inversiones de la Junta en extinción y prevención de incendios, que ha duplicado y ha triplicado desde el año 2022”.

El PP de León considera “intolerable que mientras que la Junta reforzó el operativo del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León, Infocal, duplicando su presupuesto hasta los 200 millones, lo que incluye la mejora de las condiciones laborales y pone en marcha un Plan Especial de Restauración Forestal con 114 millones de euros en ayudas, algunos partidos se dediquen a sembrar confrontación partidista y a utilizar la tragedia para hacer campaña política”.