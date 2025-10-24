Los leoneses se hartan de Sánchez por sus incumplimientos con FEVE

Los leoneses se hartan del secretismo y los incumplimientos por parte del Gobierno de España y del PSOE y se movilizan una vez más para demandar la recuperación del tren de vía estrecha en la capital leonesa.

La Plataforma en defensa de la FEVE ha conocado una protesta frente al acto previsto este domingo por los socialistas en la ciudad, con la presencia de Sánchez en el Palacio de Exposiciones, donde se llevará a cabo la presentación oficial del candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León Carlos Martínez.

La protesta comenzará a las 10:30 horas en la explanada del Palacio de Exposiciones.

"El presidente del Gobierno debe saber que no puede pisar León sin generar protestas por sus incumplimientos respecto a la integración de la línea FEVE en León", advierte el movimiento ciudadano, desde donde recuerdan al PSOE de Castilla y León y a todos los cargos intermedios leoneses que la integración de FEVE "no será la enésima promesa incumplida ni la enésima solución provisional convertida en definitiva".

La Plataforma invita al conjunto de la ciudadanía leonesa a participar en una protesta que cuenta con la ventaja, por primera vez, de que se va a realizar frente a los "culpables y responsables de los 15 años de fracaso".

Asimismo, la Plataforma continúa con su labor investigadora para dar la batalla también en sede administrativa y judicial. "Resulta indispensable conocer al detalle los incumplimientos contractuales de las partes respecto al Convenio Marco de 2010 para poder actuar frente a ellos", explican.

Al respecto, señalan que recientemente ADIF, en una resolución amparada en una solicitud de información pública realizada por la Plataforma a través del Portal de Transparencia, afirma haber cumplido con sus obligaciones, y se niega a valorar si la otra parte, el Ayuntamiento de León, ha cumplido con las suyas.

"Dicho Ayuntamiento es la única institución que ha incumplido sus deberes de transparencia con esta Plataforma, negándose a contestar a las tres solicitudes efectuadas y cuya denegación presunta por silencio administrativo está actualmente en recurso ante el Comisionado de Transparencia de Castilla y León", denuncian desde la plataforma.

Asimimo, se quejan de que el Consistorio que preside el socialista José Antonio Díez "tampoco" estimó oportuno contestar al escrito reclamando una reunión de urgencia de la Comisión de Seguimiento y Coordinación de fecha de 30 septiembre, interpuesto tras conocerse que el Ministerio de Transportes decía carecer de informes para el retorno del tren.

Por ello, el movimiento vecinal considera "muy grave" que la acción política, administrativa y judicial del Ayuntamiento de León se limite a enviar un whatsapp al secretario de estado y a solicitar una reunión con los alcaldes de los pueblos por los que circula la línea FEVE. Ediles, que por otra parte, "carecen" de competencias en el Convenio Marco de 2010 y que es un vínculo contractual entre el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de León.

Por último, y dentro de su labor de promoción general de la línea León – Bilbao, la Plataforma apoya la iniciativa Desafío Hullero, iniciativa ciudadana sin ánimo de lucro, que alía uso del tren y rutas de montaña.

Por ello, la Plataforma coordina una reunión el día 31 de octubre con el director general de Turismo de la Junta de Castilla y León que busca apoyar esta iniciativa desde las instituciones públicas.