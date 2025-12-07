"Mi libro preferido" fortalecerá el hábito lector en los centros educativos de Castilla y León

La lectura se transforma en una experiencia de aventura y creatividad para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria de Castilla y León gracias al lanzamiento de la quinta edición del concurso ‘Mi libro preferido’, promovido por la Fundación José Manuel Lara y la Consejería de Educación. En sus anteriores ediciones, este certamen, que busca fortalecer el hábito lector y la escritura creativa, ha reunido ya más de 1.800 participantes.

Hasta el 24 de marzo de 2026 el alumnado podrá compartir reflexiones sobre sus libros favoritos mediante un texto o un pódcast, una oportunidad para expresar sus impresiones, emociones e ideas inspiradas por la lectura. En la modalidad textual, los estudiantes deberán redactar un texto con una extensión máxima de dos páginas, siguiendo las orientaciones recogidas en la guía didáctica disponible en la web del certamen . En la de pódcast, podrán participar en grupos de hasta dos alumnos, elaborando un programa de hasta cinco minutos que explore, de forma creativa y participativa, las ideas que les inspira su libro preferido.

El jurado, formado por profesionales del mundo de la educación y la literatura infantil y juvenil, seleccionará cuatro textos ganadores, uno por cada curso de Secundaria, y dos pódcasts destacados. Cada estudiante galardonado en la modalidad textual recibirá una tarjeta regalo de la Casa del Libro, una visita a la Villa del Libro de Urueña, en Valladolid, con una noche de hotel para la persona premiada y dos acompañantes, y un libro dedicado por un escritor del Grupo Planeta. Entre estos cuatro textos se elegirá el mejor relato, cuyo autor obtendrá un premio especial consistente en tres entradas para visitar la Sierra de Atapuerca, con una noche de hotel para tres personas.

Por su parte, en la modalidad de pódcast, se reconocerán los dos mejores trabajos con premios para cada integrante de los grupos ganadores: el primer premio consistirá en un altavoz y un micrófono, mientras que el segundo premio otorgará un micrófono a cada participante. Finalmente, los docentes coordinadores de los trabajos premiados recibirán también una tarjeta regalo de la Casa del Libro y los centros educativos ganadores serán reconocidos con un lote de libros.