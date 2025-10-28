Liquidez e inversión para el tejido productivo de Castilla y León

La Junta se compromete con el tejido productivo de Castilla y León favoreciendo a las empresas que tengan liquidez para poder seguir inviertiendo y ganando en competitividad. El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha presidido la firma, entre Sodical Inversión y cinco entidades de inversión privada (3-Gutinver, Eguía Group, Govera Inversiones, Orilla Asset Management, y Vigainvest) de un Protocolo de colaboración para la coinversión en proyectos empresariales en Castilla y León, que pondrá a disposición de las empresas de la Comunidad financiación por más de 200 millones de euros, que se destinarán a cubrir necesidades tanto de inversión como de circulante.

Objetivo: establecer un marco de colaboración para identificar, analizar y coinvertir en proyectos empresariales viables que se desarrollen en la región facilitando así su financiación. El acuerdo tiene una duración inicial de cuatro años, prorrogable y con la posibilidad de que se adhieran nuevos inversores.

El protocolo está abierto a proyectos empresariales de cualquier sector económico y tipología que se desarrollen en Castilla y León. Las iniciativas elegibles pueden ser tanto empresas de nueva creación o con una antigüedad menor de tres años como otras de ampliación, modernización o transformación de compañías ya existentes. Es un requisito fundamental que las actividades empresariales sean consideradas técnica, económica y financieramente viables. La financiación se destinará a cubrir necesidades tanto de inversión como de circulante.

El mecanismo de colaboración se inicia con la presentación voluntaria y no vinculante de proyectos por cualquiera de las partes. Esta presentación debe incluir un resumen ejecutivo, el perfil del equipo gestor y la estimación de las necesidades financieras. Si la evaluación inicial es positiva, se activa un proceso de análisis conjunto (due diligence). Se establecerá un grupo de trabajo para compartir la información relevante bajo estrictas cláusulas de confidencialidad.

En cuanto a las modalidades de inversión, la participación será independiente y cada parte decidirá su implicación según sus propios criterios. Sodical aportará financiación mediante préstamos participativos o capital, mientras que los inversores privados emplearán el instrumento financiero que consideren más adecuado. Aunque cada parte gestionará su inversión de forma individual, los acuerdos de coinversión serán, en general, pari passu (en igualdad de condiciones), si bien se pueden firmar acuerdos con preferencias específicas.

Más de 384 millones en financiación desde 2017

La Junta impulsa diversas líneas de financiación: Emprendimiento, Crecimiento Innovador para pymes y midcaps, Recursos Endógenos, Reindustrialización, Internacionalización, dinamización de las zonas afectadas por los incendios y Fondo para la capitalización de la innovación empresarial con una dotación global de casi 436 millones de euros, promovidas principalmente por el ICECYL a través de Sodical. La colaboración con inversores privados busca obtener sinergias para incrementar el acceso a un mayor número de proyectos y lograr una mayor eficacia en la actuación financiera.

Entre 2017 y 2025 se han formalizado 286 operaciones, movilizando una inversión total en proyectos de 1.418,6 millones de euros, de los cuales 384,1 millones de euros correspondieron a la inversión directa de Sodical, según informan fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda.

Estas inversiones han permitido la creación y el mantenimiento de un total de 27.155 puestos de trabajo en la Comunidad. Por sectores, el 37,24 % de la inversión se ha dirigido al sector agroalimentario e industrias auxiliares; el 12 %, al de la construcción; el 11 %, al metalúrgico; y un 10 %, al energético. Destaca una clara apuesta por el apoyo al empleo y por una mayor diversificación sectorial y geográfica, dado que la entidad está presente en todas las provincias de Castilla y León a través de sus inversiones.

El Programa de crecimiento innovador para pymes y midcaps, con 104 proyectos financiados con 223,5 millones; el Programa de reindustrialización, con 88 operaciones financiadas con 117 millones; Emprendimiento, con 58 proyectos y 4,8 millones; y 13 empresas con proyectos de Aprovechamiento de recursos endógenos y 24,1 millones financiados, son algunos de los programas más exitosos de Sodical.