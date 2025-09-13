Lleno de "no hay billetes" para De Justo, Roca Rey y Marco Pérez

Nueve años han hecho falta -y alguna cosa más- para que la Plaza de Toros de Valladolid volviera a colgar un “no hay billetes”. La última vez que esto ocurrió fue en el año 2016, cuando un tal José Tomás compareció por el coso vallisoletano. La ausencia en la tarde de ayer de Morante de la Puebla no supuso merma en las taquillas: apenas se devolvieron doscientas entradas que se iban volviendo a comprar según se depositaban.

Era el “cartelazo” de la feria: Emilio de Justo -en sustitución del diestro de La Puebla-, Roca Rey y Marco Pérez, con toros de Garcigrande, bien presentados, pero muy flojitos de fuerza, en una tarde donde se pasearon dos orejas y los diestros abandonaron el coso por su propio pie. No hubo Puerta Grande, aunque la expectación lo merecía.

Abrió la tarde Emilio de Justo, quien el día anterior había sido el triunfador del mano a mano con Talavante, con un Garcigrande de nombre “Tramposo” y con una acusada falta de fuerzas, que le hizo mantener la mano a media altura para que la faena no cayese en desgracia. El de Extremadura estuvo solvente y toreó con paciencia para lograr momentos de buena faena. Hizo falta hacer uso del descabello tras una estocada para que el animal durmiese el sueño de los justos. Sonó un aviso y quedó la ovación de un público que le reconoció oficio y serenidad.

Tercer festejo de la Feria de Valladolid Nacho Gallego Agencia EFE

El segundo de la tarde será el toro más recordado, y aunque bien encastado, no lo será tanto por sus cualidades sino por los tres amagos que hizo de atravesarle el costado al peruano. Roca Rey recibió una tremenda paliza durante un soberbio saludo capotero y así lo hizo notar durante el resto de faena. Pero continuó tras el zarandeo y sacó recursos, se hizo presente con temple en la muleta y se jugó el tipo con arrimones, a pesar del dolor. Pinchó antes de dejar la estocada, pero la oreja cayó con justicia. Aunque no la pudo pasear, pues se retiró por su propio pie a la enfermería.

El salmantino Marcó Pérez debutaba en Valladolid y lo hizo con “Cacharrero”, lo mejor del hierro. Días antes de su encierro declaraba en estas páginas que “mi objetivo es el triunfo, el crecimiento artístico, el continuar ilusionando a los aficionados que vienen a verme”. Y parece que así lo hizo. Demostró que es un torero de escuela y no de cualquiera, sino de Salamanca. El público pronto se contagió de las verónicas y aguantó el ritmo durante los lentos muletazos. Pinchó en el primer intento de la suerte suprema, para en un segundo momento colocar una estocada entera que hizo sacar los pañuelos blancos de los allí congregados. El presidente solo concedió una oreja, aunque hubo una fuerte petición de segunda, unida a una mueca del joven torero que lamentaba su ausencia, dejando entrever un leve enfado.

El cuarto de Emilio fue un momento sin más. Tanto toro como torero tuvieron cosas buenas, pero no llegaron a conectar con un público ya pendiente de si Roca Rey estaría dispuesto para lidiar el quinto o se trasladaría al hospital para seguir con las pruebas médicas. El extremeño terminaba su temporada en Valladolid tras dos pinchazos y una estocada, en una tarde sin trofeos para él.

Se corrió turno mientras seguía el peruano en enfermería, por lo que se lidió en quinto lugar el sexto toro colorado de nombre “Detonador”. Marco Pérez quería esa oreja que no consiguió en su primero, pero en los primeros compases con el capote ya se vio que el toro no daba para más. Desde el tendido se pedía que fuera devuelto a los corrales, lo que se acrecentó tras partirse la vaina del pitón derecho. No fue por falta de empeño del salmantino, pero el colorado se venía abajo con cada pase, por lo que la faena se hacía difícil y había que abreviar. La bronca al palco fue estrepitosa y Marco recogió unos aplausos mientras la plaza en pie coreaba aquello de “¡to-re-ro, to-re-ro!”.

Y ocurrió lo inesperado: Roca Rey reapareció porque los toreros están hechos de otra pasta. Salió de la enfermería, aunque dolorido, dispuesto a rematar la tarde con “Treinta y Siete”, el que debería haberse lidiado en quinto lugar. Un toro cuajado y bien tipado, pero que no acabó de despuntar. El peruano puso el resto que le quedaba y desde los medios demostró temperamento y exigencia. Pero la espada volvió a negarle el triunfo. Recibió una fuerte ovación en la despedida en la tarde del milagro y la valentía.