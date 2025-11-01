La lluvia no impide que los castellanos y leoneses acudan a los cementerios para honrar a sus seres queridos

La lluvia caída durante toda la jornada de este sábado, 1 de noviembre, en la amplía mayoría de Castilla y León, especialmente en las provincias de Ávila y Salamanca, no impidió que buena parte de los ciudadanos acudieran hoy a los cementerios de la Comunidad para honrar a sus seres queridos en el Día de Todos los Santos.

Miles de personas se acercaron así a los camposantos de la capitales y municipios de las nueve provincias de la Comunidad, a cuya entrada se apostaban como cada año vendedores de flores y elementos ornamentales de las lápidas para recordar a los fallecidos.

Y todo ello pese a la lluvia que marcó la jornada, y que deja, hasta las 12.00 horas de este mediodía, más de 25 litros de agua por metro cuadrado recogidos en puntos del sur de la provincia de Ávila, como el Puerto del Pico (29,4 litros por metro cuadrado), y en diferentes localidades de Salamanca como Navasfrías (28,2), Bañobárez (27,4) o Saelices el Chico (25,6), informa Ical.

Los cementerios de Castilla y León recibieron visitas durante todo el día, en una jornada en la que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, apuntó que se recuerda “con emoción a los seres queridos que ya no están” y cuya memoria “hoy, más que nunca, mantenemos viva”.