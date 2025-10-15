Localizadores internacionales descubrirán Salamanca como plató cinematográfico en la feria ‘Shooting Locations Marketplace’

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la oficina Salamanca Film Commission, participa los días 15 y 16 de octubre en la quinta edición de la feria de localizaciones audiovisuales ‘Shooting Locations Marketplace’, que se celebra en Valladolid.

Este evento constituye una gran oportunidad para establecer contactos profesionales con localizadores cinematográficos de todo el mundo y seguir posicionando a Salamanca como destino preferente para rodajes de producciones audiovisuales nacionales e internacionales.

‘Shooting Locations Marketplace’ está dirigido a profesionales de la industria audiovisual y a destinos que se ofrecen como escenarios de rodaje para cine, televisión, publicidad, videoclips o videojuegos. En esta edición se contará con la participación de cerca de 70 localizadores y más de 65 destinos nacionales e internacionales.

La filosofía de este encuentro es ofrecer a los agentes implicados en el desarrollo de proyectos audiovisuales una plataforma comercial y de negocio que contribuya a la promoción de España como destino de rodajes y al fortalecimiento de esta industria que vive un momento de expansión. Gracias a esta feria, Salamanca Film Commission estableció en ediciones anteriores el primer contacto con Palma Pictures, productora responsable del rodaje de la película india grabada recientemente en la ciudad.

El mercado tiene una marcada vocación internacional, con representantes de al menos diez países, entre ellos Reino Unido, Portugal y Bruselas. Además, el 65% de los localizadores procede de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá, India, China, Rumanía, Tailandia y Malta.

Entre los asistentes figuran profesionales con amplia experiencia en grandes producciones de estudios y plataformas como Marvel, HBO, Netflix, Amazon MGM Studios, Sony Pictures, Palma Pictures o Legendary Entertainment, responsables de títulos como Piratas del Caribe, Misión Imposible, Juego de Tronos, La casa de papel, Gran Hotel Budapest, Wonder Woman 84 o Black Mirror.

Además, con motivo de la feria ‘Shooting Locations Marketplace’, los días 18 y 19 de octubre Salamanca acogerá un viaje de familiarización de diversos localizadores internacionales, procedentes de Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Polonia e Italia, que podrán descubrir en primera persona los espacios, la luz y el ambiente de Salamanca, consolidando así su proyección como ciudad de rodajes. Esta acción de promoción está organizada por Spain Film Commission y la Feria de Valladolid, en colaboración con Castilla y León Film Commission y Salamanca Film Commission.

Durante su estancia, los participantes conocerán los principales escenarios patrimoniales y urbanos de la ciudad, como la Plaza Mayor, el Patio de Escuelas, la calle Compañía o la Plaza Anaya, además del Patio Chico y otros rincones menos conocidos, pero con gran potencial audiovisual. También se realizarán visitas al Castillo del Buen Amor, Ciudad Rodrigo y Alba de Tormes.