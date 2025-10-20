Sucesos
Localizan al hombre extraviado en San Cebrián de Campos (Palencia)
Un particular alerta de su paradero en un camino cercano a la localidad, donde es rescatado en buen estado de salud tras un amplio operativo de búsqueda
El varón de 72 años extraviado en San Cebrián de Campos desde la tarde ayer ha sido localizado por un particular en un camino cercano a la localidad. Hasta allí se ha desplazado el Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León que le ha realizado tras valorarle y realizarle unas primera curas se encarga de evacuarle hasta el campo de fútbol de Frómista, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias-Sacyl-. Allí espera una ambulancia que se encarga de trasladarle a un centro hospitalario.
La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León, ha desplegado un amplio dispositivo de búsqueda, dirigido desde el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil.
Una llamada recibida a las 21:55 horas a través del 112 alertaba de un varón de 72 años extraviado en la localidad, del que no saben nada desde las 20:00 horas de ayer, al echarle en falta en una residencia de la localidad.
El operativo de la Agencia de Protección Civil y Emergencias desplegado hoy en San Cebrián de Campos (Palencia), ha estado compuesto por el Grupo de Rescate y Salvamento (GRS) de la Junta de Castilla y León, la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE), la Unidad de Drones ‘Fénix’, personal del equipo técnico del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil y Emergencias, Agentes Medioambientales, voluntarios de las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Palencia y Frómista, y efectivos de Bomberos Diputación Palencia junto a medios de Guardia Civil.
En el operativo, se han encuentrado integrados todos los organismos bajo la dirección de la emergencia de la Junta de Castilla y León, y coordinados por el equipo técnico del Centro Coordinador de Emergencias desde el Puesto de Mando Avanzado que se encuentra en la zona.
✕
Accede a tu cuenta para comentar