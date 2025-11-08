Localizan a la mujer de 83 años desaparecida en Salamanca

Buenas noticias las que llegan desde tierras salmantinas. Y es que la mujer de 83 años desaparecida en el entorno de la urbanización Valdelagua, en Santa Marta de Tormes, donde se le había perdido el rastro alrededor de las 16.00 horas, fue localizada en Pelabravo, en las inmediaciones del diseminado Las Barceras, después de que su familia alertase de su desaparición.

El aviso al 1-1-2 se produjo a las 17.50 horas y activó un operativo en el que participaron la Guardia Civil, la Policía Local de Santa Marta de Tormes y, en apoyo, agentes de la Policía Local de Salamanca y del Cuerpo Nacional de Policía. También se activó el centro coordinador de emergencias de la Junta de Castilla y León, que movilizó a las agrupaciones de Protección Civil de Carbajosa de la Sagrada y Salamanca.

A las 18.36 horas, un particular comunicó su hallazgo en un camino, a unos dos kilómetros de Valdelagua.

La mujer presentaba heridas derivadas de una caída, por lo que fue atendida por personal sanitario desplazado en una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias.