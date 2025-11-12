El presidente del PP en Castilla y León y jefe del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado a Partido Socialista y Vox de compartir un "mismo objetivo" que a su juicio consiste en "intentan torpedear" el proyecto de presupuestos para la Comunidad presentado por su Gobierno.

Fernández Mañueco ha realizado estas manifestaciones durante su discurso de clausura de la última Junta Directiva Provincial del PP en 2025, a la que también ha asistido la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, el número dos del PP autonómico, Francisco Vázquez, y el presidente del PP abulense, Carlos García.

Mañueco durante su intervención RMStudios/Ical

En su discurso, el líder de los populares de la Comunidad se ha dirigido especialmente a los concejales y alcaldes para reivindicar su "labor fundamental" en el territorio, al tiempo que les ha considerado "imprescindibles" en el objetivo de "trasladar el mensaje del PP en cada pueblo".

Alfonso Fernández Mañueco ha reivindicado la gestión de su Ejecutivo, después de dirigirse a los asistentes para decirles: "Podemos sacar pecho de la gestión que hemos hecho en la Junta de Castilla y León".

En esta línea, y tras insistir en el mensaje de lograr que Castilla y León se sitúe entre las tres mejores comunidades "para vivir", el presidente de los populares de Castilla y León se ha referido al proyecto de presupuestos, señalando que "no es un trámite, sino un compromiso" con la Comunidad.

Al respecto, se ha referido al PSOE y a Vox, señalando que ambas formaciones "van de la mano, poniendo palos en la ruedas y zancadillas al futuro de Ávila y de Castilla y León", ya que en su opinión "fingen estar enfrentados, pero acaban poniéndose de acuerdo y atacan al PP votando lo mismo y teniendo la misma estrategia".

Así, el presidente del PPCyL ha dicho que, mientras el "interés" del PSOE es "sostener los despropósitos de -Pedro- Sánchez", el de Vox consiste en "intentar atacar al Partido Popular".

En este sentido, Alfonso Fernández Mañueco ha concluido que estos dos partidos comparten "el mismo objetivo", que desde su punto de vista consiste en "torpedear los presupuestos y el futuro de Ávila y Castilla y León".

A la espera del debate presupuestario, el presidente del PP de Castilla y León y de la Comunidad ha pedido a ambos partidos "altura de miras y responsabilidad", así como "olvidar los intereses partidistas y electoralistas".

Bajo el lema "Menos ruido y más nueces", Fernández Mañueco ha pedido a los populares ser "ambiciosos" y presumir de "gestión", para demostrar que también son capaces de "liderar".

"Quiero que os mojéis y que os mováis a base de bien", ha concluido una intervención en la que ha instado a los asistentes a "no bajar la guardia", porque "el éxito depende de todos".