Mañueco anuncia una inversión de 11 millones para restaurar el pórtico occidental y las vidrieras de la catedral de León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado una inversión global de 11 millones de euros destinada a impulsar nuevas actuaciones de restauración y conservación en la Catedral de León, coincidiendo con la firma de un protocolo de colaboración entre la Junta y el Cabildo de la 'Pulchra Leonina'.

Durante el acto, Mañueco ha recordado que la Catedral, primer edificio de la Comunidad declarado Monumento Nacional, ocupa un lugar preferente entre los bienes de máxima categoría del patrimonio cultural de Castilla y León, y ha subrayado la responsabilidad colectiva de mantener viva esta joya inigualable.

“Es una joya inigualable y todos debemos asumir la responsabilidad de mantenerla viva y hermosa. Lo hemos hecho durante décadas y queremos volver a apostar por la colaboración con el Cabildo con fórmulas que permitan preservar el patrimonio cultural”, ha aseguro el jefe del Ejecutivo autonómico. También ha subrayado que el tempo es un foco de atracción importante de visitantes y “un valioso instrumento de desarrollo económico” para la ciudad y el Camino de Santiago.

El protocolo contempla una intervención prioritaria en las vidrieras de los cruceros, así como en la fábrica de piedra y en la instalación de sistemas de protección frente a la intemperie. Se trata de una actuación de gran complejidad que contará con un presupuesto total de 5,5 millones de euros. De hecho, en el Consejo de Gobierno celebrado hoy se ha aprobado una primera partida de 2 millones de euros dentro de esa cantidad.

Mañueco ha recordado la singularidad del conjunto vidriado de la Catedral de León, único en el mundo y el mayor de todas las catedrales españolas, con 737 vidrieras que ocupan más de 1.800 metros cuadrados y que inundan el templo con su característica luz multicolor.

Además, ha destacado que este monumento colosal es, al mismo tiempo, un foco de atracción turística y un motor de desarrollo económico, generador de empleo y oportunidades para el territorio.

Actuaciones en el pórtico occidental

El presidente también ha detallado el avance de los trabajos en el pórtico occidental, afectados por las condiciones climáticas y ambientales. Esta intervención, dotada igualmente con 5,5 millones de euros, tendrá una duración prevista de cuatro años e incluye la realización de réplicas de las 23 esculturas exentas y de cuatro bloques de los pilares para proceder a la musealización y preservación de las piezas originales.

La actuación combina tecnologías innovadoras de medición y fabricación robótica con técnicas y materiales tradicionales, garantizando así la máxima fidelidad con el conjunto original.

Finalmente, el presidente ha agradecido a la Diócesis de León y al Cabildo de la Catedral su permanente compromiso con la conservación de la 'Pulchra Leonina'. Con esta inversión, la Junta de Castilla y León consolida su apuesta por la protección del patrimonio como elemento esencial del desarrollo cultural y social de la Comunidad.