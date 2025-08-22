Mañueco comparecerá entre el miércoles y el viernes en las Cortes para explicar la situación de los incendios forestales

La Diputación Permanente de las Cortes aprobó hoy, con los once votos a favor de los grupos de la oposición y la abstención de los siete del Grupo Popular, la comparecencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para explicar la situación de los incendios forestales en la Comunidad durante este verano. El Pleno Extraordinario deberá celebrarse, tal y como confirmó el presidente del Parlamento autonómico, Carlos Pollán, en declaraciones a Ical, entre el miércoles y el viernes, dado que una vez recibida la luz verde hoy, deben transcurrir al menos 48 horas para su celebración desde su convocatoria, algo que no sucederá hasta la semana que viene por el fin de semana de por medio.

Así, la Diputación Permanente, que se extendió por tiempo de hora, acordó esta comparecencia gracias a los seis votos a favor del Grupo Socialista, solicitante de la misma, los tres de Vox y uno del Grupo UPL-Soria Ya y otro del Grup Mixto. El PP decidió abstenerse, en un pleno en el que toda la oposición en bloque criticó la gestión de la Junta sobre los incendios y el operativo, que calificaron de “insuficiente” y que ha terminado con una actuación “negligente por parte de su máximo responsable”, el presidente de la Junta. También coincidieron en que el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, “se encuentra desaparecido en la mayor crisis de incendios de la Comunidad”.

Además, al inicio, Pollán transmitió un “sentido pésame a las familias, amigos y compañeros de los fallecidos” en los incendios de la Comunidad, motivo por el que se guardó un minuto de silencio por parte de los asistentes.