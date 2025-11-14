Mañueco defiende el modelo innovador de gestión turística y patrimonial de Castilla y León como palanca de desarrollo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asistido al acto de inauguración en Valladolid, de la Feria AR-PA Turismo Cultural y la Feria Internacional del Turismo de Interior, INTUR 2025, donde ha reafirmado la apuesta del Gobierno autonómico por el patrimonio cultural y el turismo innovador y sostenible, como pilares de cohesión territorial, dinamización económica, y creación de empleo en todo el territorio.

Ambas ferias, que se celebran de forma simultánea hasta el domingo 16 de noviembre, constituyen un espacio único de encuentro para el sector profesional y el público en general, y consolidan a Castilla y León como referente nacional e internacional en turismo cultural y de interior.

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha ensalzado el esfuerzo y el trabajo de los profesionales del sector turístico de la Comunidad, que apuestan por la innovación, la calidad y la excelencia, con unos establecimientos de primer orden y una oferta enológica y gastronómica de alto nivel.

Crecimiento del sector turístico

Gracias a la labor de los profesionales y al esfuerzo conjunto de todas las administraciones implicadas, el sector turístico de la Comunidad ha continuado consolidando su crecimiento y su liderazgo a nivel nacional. Los turistas extranjeros aumentaron un 9,37 % entre enero y septiembre de 2025, y el gasto turístico se incrementó un 5,4 % respecto a 2024. Todo ello, se ha traducido en que este año Castilla y León ha alcanzado una cifra récord de afiliados a la Seguridad Social vinculados a este sector, con más de 82.000 afiliados en el mes de agosto, la cifra más alta de toda la serie histórica.

Fernández Mañueco ha subrayado que el objetivo es seguir impulsando la proyección turística de Castilla y León. Para ello, ha recordado que el proyecto de Presupuestos para 2026 del Ejecutivo autonómico destina 52 millones de euros a la protección, conservación y restauración del patrimonio cultural, y más de 57 millones para crear, fortalecer, gestionar, promocionar y comercializar los destinos y productos turísticos de la Comunidad, entre otras partidas.

Amplia oferta turística y de calidad

El objetivo del Gobierno autonómico es seguir trabajando, de la mano de los profesionales del sector, para seguir impulsando la excelencia de la oferta turística de Castilla y León, que cuenta con una oferta hotelera, enológica y gastronómica de primer nivel, con más de 60 figuras de calidad de productos agroalimentarios y 17 denominaciones de origen.

Además, Fernández Mañueco ha puesto en valor que la Comunidad tiene tres ciudades y nueve bienes que son Patrimonio Mundial y una amplia red de espacios naturales. A ello se suman la enogastronomía, el turismo micológico, las Edades del Hombre y más de 150 Fiestas de Interés Turístico.

Precisamente, el presidente de la Junta ha anunciado la declaración de diez nuevas Fiestas de Interés Turístico Regional, que se han publicado hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León: las Danzas del Paloteo, de San Leonardo de Yagüe (Soria); los Carnavales, de Piedralaves (Ávila); el Festival del Botillo, de Fabero (León); el Día de Roma, de Becilla de Valderaduey (Valladolid); la Fiesta de la Salchicha, de Zaratán (Valladolid); Los Cencerrones, de Abejera (Zamora); la Trovada de Habaneras, de Mayorga (Valladolid); la Feria del Pimiento Morrón, de Fresno de la Vega (León); la Procesión del Santo Entierro del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia); y el Traslado del Arca, de Almarza (Soria).

AR-PA 2025: Patrimonio, tecnología e innovación

La Feria AR-PA Turismo Cultural, organizada por la Junta de Castilla y León, celebra una nueva edición bajo el lema “Inteligencia Artificial y Patrimonio Cultural”, centrada en la aplicación de la tecnología para la conservación, gestión y difusión del patrimonio. El certamen reúne a 64 entidades y empresas, 23 instituciones, 12 compañías tecnológicas y más de 1.200 participantes, consolidando su carácter internacional y su vocación como foro de referencia entre innovación, patrimonio y sociedad.

La digitalización se presenta como una oportunidad clave para preservar, difundir y hacer accesible el patrimonio de la Comunidad. La Junta impulsa una estrategia integral de innovación turística que combina la promoción del patrimonio con el uso de nuevas tecnologías, inteligencia artificial y herramientas digitales aplicadas a la cultura.

Estas políticas están orientadas a fortalecer el tejido empresarial del sector cultural y turístico, especialmente en el medio rural, mediante programas de digitalización de recursos, formación en competencias tecnológicas y apoyo a la modernización de destinos turísticos. Castilla y León avanza así hacia un modelo turístico más innovador, competitivo y sostenible, en colaboración con entidades locales, universidades y empresas.

La Comunidad mantiene su liderazgo en turismo rural y gestión del patrimonio, apoyada en una apuesta decidida por la cultura, la innovación y la sostenibilidad como motores de desarrollo y generación de oportunidades en todo el territorio.