Mañueco dice que la situación en Castilla y León evoluciona favorablemente

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha indicado este viernes que la situación general de los incendios en Castilla y León ha evolucionado favorablemente desde ayer.

En declaraciones a los medios tras visitar con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el puesto de mando avanzado de Palacios del Sil, en León, ha puntualizado que, no obstante, el fuego que afecta a la zona donde se encuentran no está mejor que ayer.

Ha explicado que en el resto de la comunidad sí hay mejoría en las últimas horas y que en la provincia de Zamora ya han vuelto a sus municipios todas las personas desalojadas por el incendio de Molezuelas de la Carballeda.

Mañueco ha detallado que en el caso de León este jueves había cerca de 7.800 personas evacuadas, cifra que ha bajado a 2.500, y se espera que a lo largo del día se vayan realojando otros municipios.

El presidente de Castilla y León ha remarcado además que su Gobierno se va a volcar con el enclave de Las Médulas, afectado también por un incendio en los últimos días, para que "luzca con todo su esplendor lo antes posible".

Mañueco también ha reiterado que tanto la extinción como la prevención de incendios deben ser tratadas como un asunto de Estado, y ha trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la lucha contra el fuego tiene que eliminarse de la confrontación partidaria y convocar de manera extraordinaria una conferencia de presidentes.

"No hay políticas de Estado, de los insultos saben perfectamente qué es lo que ha ocurrido y tampoco ha habido una conferencia extraordinaria de presidentes", ha dicho Mañueco.

Por último ha lanzado un mensaje de esperanza, ha pedido que se atiendan las indicaciones que dan los directores de los incendios y ha asegurado que se ayudará a todas las familias y a todas las personas en todo aquello que hayan perdido para que la situación y la normalidad vuelva inmediatamente después de que pasen los incendios.