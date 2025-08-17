Mañueco estalla: "No hemos recibido nada de los recursos solicitados al Gobierno para luchar contra los incendios"

"Cuarenta y ocho horas después de pedir al presidente del Gobierno más medios del Ejército contra los incendios, no hemos recibido nada de los recursos solicitados. Seguimos esperando". Así se acaba de despachar el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en X, justo momentos después de realizar una visita conjunta con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Villablino, uno de los lugares devastado por el fuego.

Allí el presidente ha conocido la situación de los incendios en Castilla y León, con una veintena de grandes fuegos activos, que mantienen desalojados a miles de vecinos en León, pero también en Zamora, Palencia o Salamanca.

Pero Mañueco se ha mostrado nuevamente reivindicativo y ha reclamado de nuevo al Gobierno los refuerzos del Ejército que “aún no llegan” y todos los mecanismos europeos de coordinación disponibles para hacer frente a las circunstancias excepcionales que viven España, en general, y Castilla y León, en particular, como consecuencia de los incendios.

Mañueco ha explicado que la situación es excepcional como consecuencia de una combinación de circunstancias extremas: mucha temperatura, mucha sequedad, muchísimo viento, muchísimos incendios y también muchísimos incendiarios, ha indicado; para insistir a continuación en que ello requiere también una respuesta excepcional.

En el mensaje publicado en "X" lamenta que no haya llegado nada de lo solicitado por Castilla y León como 25 bulldozer con maquinistas, un millar de soldados, 15 vehículos nodrizas, 15 puestos de mando avanzado, 20 helicópteros de transporte personal, atención logística al operativo o drones con visores térmicos para la detección de puntos calientes.

Mientras tanto, Castilla y León sigue en latente peligro, con 32 incendios en estos momentos, algunos de ellos desbocados y con más de 4.000 personas desalojadas de sus hogares. Y las perspectivas no son halagüeñas.