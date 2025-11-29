Mañueco: "Estaremos mañana en Madrid para decirle a Sánchez que su proyecto dañino ha fracasado"

El presidente de la Junta y del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido uno de los protagonistas junto a Alberto Núñez Feijóo del II Foro de las Grandes Ciudades que se celebra en el Forum Evolución de Burgos.

Durante su intervención, muy aplaudida, defendía que el municipalismo es la seña de identidad del PP de Castilla y León. "Nuestros alcaldes y concejales son la mejor carta de presentación de cómo se hacen las cosas en nuestro partido: cercanía, entrega y gestión eficaz", decía.

También cargaba contraVox, partido del que decía que no está preparado para gobernar en Castilla y León, pero también y sobre todo ha reivindicado el proyecto político que tiene en marcha y que se ha marcado el reto de hacer de esta comunidad un "modelo de eficacia, de diálogo y de orgullo compartido de toda España".

Asimismo, el líder popular defendía que el PP ahora mismo tiene una misión, que no es otra que hacer frente y plantar cara a Pedro Sánchez y su Gobierno asolado por la corrupción y el asalto de las instituciones.

"Somos el único pilar que hoy sostiene a la democracia en España y estaremos mañana en Madrid para decirle a Sánchez que su proyecto político ha fracasado, que se vaya de Moncloa y que convoque elecciones", decía, contundente, arrancando los aplausos de los asistentes, al tiempo que afeaba al presidente del Gobierno su “espectáculo del ruido, de frases vacías, de gestos sin fondos en los que confunde la verdad con la mentira”.

Frente a ello, Mañueco aseguraba que el PP ofrece otra forma de gobernar, “con estabilidad y trabajo al servicio de las personas y con el objetivo de dignificar la esencia de lo que significa gobernar, que no es otra cosa que servir a nuestros vecinos, rendir cuentas y transformar la realidad”.

En su intervención también hacía referencia al rechazo en las Cortes de los presupuestos autonómicos para el próximo año a pesar de su mano tendida a los grupos, sobre todo a Vox y PSOE, formaciones a las que echaba en cara haber apostado por el bloqueo y el cálculo electoral, antes que el avance de Castilla y León.

Sin embargo, Mañueco confirmaba que todas las mejoras y avances que se contemplaban en los presupuestos se incluirán en el programa electoral con el que el PP se presentará a las elecciones autonómicas de marzo, y que las cuentas se aprobarán tras los comicios, dando por segura su victoria.

Unos presupuestos que, según afirmaba, son la primera piedra en el camino para situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España para vivir. “No se trata de mejorar posiciones en un ranking, se trata de marcar una dirección y un meta común que nos una a todos. Juntos podemos llegar más lejos, en Burgos, en Castilla y León y en España”, sentenciaba.

Esperanza frente al radicalismo

Respecto a la campaña que se avecina, el líder popular llamaba a huir del ruido y del radicalismo así como a reivindicar lo que se ha hecho en estos cuatro años de legislatura que termina, pero también instaba a defender la buena política y mirar al futuro "con mucha esperanza”.

"Las próximas elecciones en nuestra tierra no van a ir de insultos, van a ir de lo que de verdad importa a los ciudadanos. De empleo, de sanidad, de educación, de vivienda, del campo, de los servicios a los mayores, de oportunidades para que los jóvenes se queden", afirmaba.

En este sentido, aseguraba que en el PP saben lo que necesita CastillayLeón y lo que necesita España y que por ello son la "única esperanza y la única garantía" para millones de españoles. "No les vamos a defraudar", apuntaba.

Y tras sacar pecho de los buenos datos económicos y de empleo, y del liderazgo de la comunidad en lo referente al Estado del Bienestar, Mañueco cerraba su intervención animando a los castellanos y leoneses a seguir escribiendo páginas importantes de la Historia de España, para lo que llamaba a priorizar siempre los intereses de las personas así como a mantener la serenidad, la unidad y la ambición.