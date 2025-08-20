Mañueco pide al Gobierno que se consideren de fuerza mayor los ERTES derivados de los incendios de forma directa o indirecta

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pidió hoy al Gobierno central que se consideren de fuerza mayor los ERTES, tanto los derivados de las situaciones generadas de forma directa por los incendios, como por aquellas pérdidas de actividad indirectamente generadas por los mismos, según trasladó durante su comparecencia, posterior a la celebración del Consejo de Gobierno extraordinario.

Mañueco explicó que la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha enviado esta misma mañana una carta con esta petición a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tal y como recogió Ical.

Asimismo, se solicita que en los ERTES que no puedan considerarse de fuerza mayor se conceda a los trabajadores la prestación por desempleo, tengan o no cotizado el periodo mínimo y sin consumir periodo de prestación, es decir, el mismo tratamiento que para los ERTES por fuerza mayor.

En tercer lugar, demandó que para las empresas afectadas se incrementen también las exenciones en la cotización a la Seguridad Social al 100 por ciento.

Por último, que se conceda a los autónomos la prestación por cese total o parcial de actividad sin que sea necesaria la aportación de documentos que acrediten la existencia de fuerza mayor ni acreditar el requisito de periodo mínimo de cotización. Mañueco puso el foco en sectores como el comercio, la artesanía, los servicios y la hostelería, con “apoyos a la dinamización empresarial en zonas afectadas y para activar el empleo”, mediante subvenciones, dijo, a ayuntamientos, orientadas a trabajos de recuperación.