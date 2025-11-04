Mañueco pide a Sánchez que tenga en cuenta a todo el territorio en materia energética y de comunicaciones

El claustro de la catedral de Lugo ha acogido este martes la segunda edición del Foro Ancares, que da continuidad al que se celebró el año pasado en Ponferrada.

Un evento en el que ha participado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y su homóogo gallego, Alfonso Rueda, organizado por Diario de León y El Progreso con la colaboración del Banco Sabadell, y que sirve de punto de encuentro para analizar los retos que afrontan las dos comunidades del Noroeste, que comparten una comarca singular que da nombre al encuentro, pero también y sobre todo muchos desafíos, problemas, inquietudes, como lo que está ocurriendo en España y el asalto a las instituciones por parte del Gobierno, la pérdida de población o la necesidad de una financiación autonómica para garantizar el estado del bienestar, y también fortalezas para hacer frente al futuro.

Durante el coloquio abierto a las preguntas de los moderadores, como Joaquín S. Torné y Alfonso Álvarez, directores de los dos periódicos organizadores, el jefe del Ejecutivo autonómico advertía, entre otras cosas, del daño que el Gobierno de España está haciendo a Castilla y León por su carencia de una política energética clara.

"Necesitamos una política energética nítida porque se están perdiendo miles de millones de inversiones de empresas que quieren instalarse en Castilla y León y no pueden por esta ausencia de medidas claras", denunciaba Mañueco, quien lamentaba que esto está provocando también la pérdida de miles de empleos

Asimismo, el presidente de la Junta aseguraba que una de las grandes críticas al Gobierno es que esté apostando por un modelo de España en dos velocidades por la ruptura de la igualdad. "Hacen falta políticas que apuesten por implantación de actividad económica y población en todo el territorio, por hacer una discriminación en favor de las zonas rurales, no solo en las grandes ciudades", afirmaba.

Además, señalaba que Sánchez tiene apostar por la España de interior como la del Noroeste y hacía hincapié en la importancia de apostar por el Corredor Atlántico. "Es imprescindible", continuaba, mientras advertía de que no es de recibo que hayan pasado ya tres años y siga sin elaborarse el Plan Director de este corredor.

El líder popular, además, llamaba a apostar por los peajes y avanzaba que en Castilla y León van a hacer un gesto para ayudar en la bonificación de los peajes en el noroste para conectarse con Madrid, ya que es la única zona que tiene la obligación de pagar en su caceso a la capital cuando el resto de autonomías tienen autovía gratita.

Mañueco recordaba que la energía y las comunicaciones son competencias del Gobierno exclusivas, y que es muy celoso de ellas, pero pedía que se tenga en cuenta a todo el territorio y toda la población, y en la digitalización también.

Respecto al carbón y las térmicas, el presidente señalaba que ahora sirven para evacuar energía pero no para consumirla y advertía de que no está habiendo proyectos alternativos "cuando Castilla y León es la región española con mayor capacidad de energías renovables pero que necesita que esta energía sirva para crear empleo en el territorio".

En este sentido, insistía en que la Junta tiene una apuesta clara por ayudar a quienes quieren invertir y crecer y a los autónomos. "Ese es el mensaje que queremos trasladar, el de la ilusión por emprender, invertir y crear empleo, y que los que arriesgan y apuestan por esta tierra sepan que tienen nuestro apoyo", apuntaba, al tiempo que llamaba a seguir apostando por la formación, y por las clases medias, que son las que sostienen la actividad económica y el empleo.

"Muchas empresas se cierran porque no hay nadie que asuma el relevo", advertía, mientras apuntaba también a la importancia de hacer amigable el territorio y reducir burocracia, que es uno de los objetivos en Castilla y León.

Respecto a la posibilidad de que Sánchez adelante elecciones, Mañueco señalaba que ocurrirá lo que más le interese al presidente del Gobierno. 2El otro día se visualizó con Junts que ha decidido quirtar al Gobierno su mayoría, y que no es más que la constatación de que esta legislatura no tenía sentido."Los chantajes permanentes, la aministía, la desigualdad, la ruptura de los consensos rápidos han sido la tónica de este mandato, con un Sánchez sometido al bloqueo permanente que irá sobreviviendo y que convocará elecciones cuando más le interese", decía, al tiempo que advertía de que esta ruptura de mayoría parlamentaria ha colocado al país en una situación de parálisis y bloqueo.