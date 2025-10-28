Mañueco: "Prometí que agotaría la legislatura y así será"

En las últimas horas, el anuncio por parte de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, de adelantar las elecciones autonómicas en su región al 21 de diciembre tras no poder aprobar los Presupuestos Autonómicos, ha dado pávulo a la posibilidad de que Mañueco pudiera también adelantar los comicios en Castilla y León previstos para el mes de marzo ante lo complicado de que pueda aprobar unas Cuentas Autonómicas para 2026 a pesar de haber registrado el proyecto en las Cortes.

Si bien, el presidente de la Junta tiene claro que las elecciones en Castilla y León se van a celebrar en marzo como está previsto y que este adelanto en Extremadura no va afectar a lo que ya está decidido y comprometido por él mismo, cuando ya dijo hace más de un año, tras la marcha de Vox del Gobierno, que agotará la legislatura.

En dos entrevista con Onda Cero y en Telecinco, el presidente señalaba que una negativa de los grupos de la oposición a aprobar el presupuesto no desembocaría en un adelanto electoral, sino que apuraría el máximo el mandato.

Solo hay una posibilidad de que pudiera adelantar los comicios, que Sánchez hiciera lo propio con las Generales antes de marzo, a lo que Mañueco contestaría poniendo la misma fecha para las autonómicas.

Y esta mañana, antes de presentar la nueva campaña turística de la Junta, se ha referido también a ete asunto a preguntas de los periodistas. Mañueco, en primer lugar, aseguraba que la presidenta extremeña María Guardiola acierta con su decisión de adelantar las elecciones. "Es una mujer valiente y que tiene las ideas claras", decía el presidente, para quien la líder del PP en extremadura ha tomado esta decisión "pensando en el interés general de los ciudadanos extremeños. "Ante una situación de bloqueo, lo mejor es que hablen las persona", afirmaba.

Mañueco dejaba entrever que el caso de Castilla y León no es el mismo, ya que se acaba de aprobar el techo de gasto y se ha remitido a las Cortes el proyecto de Presupuestos, donde espera que haya un debate seren y con altura de miras por parte de los grupos, de quienes confía en que dejen el interés electoral que ya asoma y piensen en los castellanos y leoneses y su interés.

El jefe del Ejecutivo autonómico insistía en que los Presupuestos tiene muchas cosas buenas, como por ejemplo que apuestan por duplicar las ayudas por hijo pasando del máximo de 2.500 a 5.000 euros; que modifican los requisitos para que todas las familias se beneficien del Bono Infantil y bonifican los peajes de las autopistas a los conductores recurrentes y empadronados en la comunidad; o que aumentan un 80 por ciento hasta los 300 millones de euros, las partidas destinadas a políticas de vivienda, con un esfuerzo especial para los jóvenes y se crea un bono de 300 euros para los trabajadores autónomos, con una dotación de 30 millones de euros, que beneficiará a cerca de 100.000 profesionales.

Mañueco dejaba claro también que no quiere vincular la aprobación o no de los presupuestos al ritmo electoral y aseguraba que tanto si se aprueban como sino las Cuentas esto se producirá a finales de este año y en marzo se acaba la legislatura y hay elecciones. "Prometí que acabría le legislatura y así será", finalizaba.