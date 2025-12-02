Mañueco acusa a Pedro Sánchez de estar más preocupado por "sus amigos del Peugeot" que por los españoles

Situar a Castilla y León como una de las tres mejores comunidades para vivir y para trabajar. Es lo que ha reivindicado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante su participación en un desayuno informativo que ha tenido lugar en LA RAZÓN. "No es exagerado es ambicioso", ha apuntado durante un foro que ha contado con numerosas personalidades como el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al que le dio las gracias por su "sensatez y altura de miras" y por "tener un proyecto para España que tiene mucho futuro", o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, así como miembros de su equipo de Gobierno, así como de diputados y senadores de la comunidad castellano y leonesa.

Y ante la inminente cita electoral, prevista para el mes de marzo del próximo año en Castilla y León, Mañueco ha defendido "la buena gestión" de la Junta con unas políticas "eficaces y útiles" y centrado en las personas. "Estamos en la buena gestión del día a día, mientras otros están en el ruido, con frases vacías, con ideas sin fondo y con mucho ruido que confunden la verdad con la mentira". En este punto citó los escándalos diarios y ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no se preocupe de los españoles por que lo está por sus "compañeros del Peugeot por saber si tiran o no de la manta", en una clara referencia a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García.

"Nosotros tenemos la responsabilidad hacer algo distinto, de dignificar la esencia de los que significa gobernar. Servir, transformar la realidad y rendir cuentas", ha argumentado Mañueco para espetar de manera contundente que en "Castilla y León somo más de nueces que de ruidos, mientras que otros viven cómodos en el conflicto".

Durante su intervención en este foro en LA RAZÓN, Mañueco ha ido desgranando los "pasos de gigante" que se han dado en Castilla y León en los últimos años, y que han propiciado que estos momentos encabece el ránking en Educación, Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, además de liderar la producción industrial y las exportaciones. "Y estamos en un momento donde hay más trabajadores, el mayor número de afiliados y el menor desempleo de la serie histórico", ha explicado.

"Tenemos una meta común. Aquí hay un rumbo y tenemos las ideas claras", ha proseguido destacando el proyecto estratégico de su Ejecutivo de cara al futuro, para conseguir ese reto de situarse entre las tres mejores comunidades para vivir a través de nueve ejes, vinculados el empleo, la vivienda, la educación, la sanidad, los servicios sociales, el transporte, la agricultura, el medio ambiente, el patrimonio y cultura y con 40 indicadores, "fruto del diálogo con organizaciones sociales y económicas de todas las provincias que serán públicos, externos, verificables y transparentes".

En este punto, el presidente del Ejecutivo autonómico ha verificado que Castilla y León ya se encuentre entre las tres mejores en 26 de ellos y que la intención es seguir avanzando en los restantes. Mañueco ha destacado que Castilla y León es la única comunidad que ofrece transporte de autobús gratuito en las rutas de titularidad autonómica, la segunda que ofrece la fiscalidad más favorable para los jóvenes en la compra de vivienda o el liderazgo en energías renovables. Aquí, se ha detenido Mañueco para reclamar al Gobierno una mayor inversión en las redes eléctricas de la comunidad y que adapte la normativa para impulsar el autoconsumo en las 1.400 hectáreas de nuevo suelo industrial en las que está invirtiendo la Junta actualmente.

Entre los "debes" del Gobierno autonómico y donde se va a trabajar de manera más especial es en la edificación de viviendas; en reducir las listas de espera quirúrgica; en el acogimiento de menores por parte de familias de la comunidad o en contar con una mayor superficie agraria ecológica.

"Creemos en la política que cambia vidas y deja huellas. En el trabajo bien hecho y en la palabra cumplida. En consolidar este modelo de gestión eficaz, estable y centrado en las personas que ofrecemos. Y todo ello a través de una buena gestión que se traslada a unos buenos resultados. Lo nuestro es cumplir", finalizaba así el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en su intervención en Los Desayunos de La Razón.