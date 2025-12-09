Mañueco resalta el impulso del Puerto Seco de Salamanca como infraestructura estratégica para el futuro logístico de Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado hoy el Puerto Seco de Salamanca, una infraestructura en desarrollo que cuenta con una inversión superior a los 22 millones de euros, de los que cerca de 19 millones han sido aportados por el Gobierno autonómico, el 86 % de la inversión.

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha destacado que este proyecto, fruto del éxito de la cooperación entre administraciones, reforzará la competitividad de Salamanca, mejorará la posición logística de Castilla y León y abrirá nuevas oportunidades de crecimiento económico y empleo.

Esta plataforma intermodal es una infraestructura largamente planeada por el Ayuntamiento de Salamanca y desarrollada por la Junta de Castilla y León y dicho Consistorio, y cuyos avances son visibles gracias a la perseverancia y al trabajo conjunto.

El presidente del Ejecutivo autonómico ha señalado que el Puerto Seco está llamado a convertirse en referente para el tránsito de mercancías entre los puertos de Portugal, España y el resto de Europa, lo que supone una apuesta estratégica para el futuro de Salamanca.

Además, ha agradecido la gestión realizada por la Zona de Actividades Logísticas de Salamanca, Zaldesa, por contribuir al impulso y progreso de la provincia.

Actuaciones previstas

Fernández Mañueco ha señalado que la Junta de Castilla y León seguirá impulsando el desarrollo del Puerto Seco. En 2026 se mecanizará el área de graneles y se construirán nuevos almacenes para cereales y fertilizantes, un edificio de oficinas y una nave de consolidación de carga.

Del mismo modo, continuará la urbanización de los sectores industriales vinculados al proyecto, con el objetivo de reforzar el tejido productivo y atraer empresas, de la misma forma que ya se ha hecho en Peña Alta y se está haciendo en los Sistemas Generales del Puerto Seco, con una inversión cercana a los 15 millones de euros por parte de la Junta.

Por otro lado, el presidente ha subrayado que los proyectos incluidos en los protocolos para impulsar el futuro de Salamanca -suscritos con el Ayuntamiento, la Universidad y la Diputación- seguirán desarrollándose desde la colaboración institucional.

Finalmente, ha vuelto a reclamar al Gobierno de España las actuaciones pendientes para integrar plenamente a Salamanca en la red de transportes. Entre otros ejemplos, ha destacado la necesidad de incrementar el número de frecuencias con Madrid, impulsar las conexiones del Corredor Atlántico, reabrir el corredor ferroviario de la Ruta de la Plata y finalizar la electrificación hasta Fuentes de Oñoro.

Por su parte, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, agradeció el “apoyo decisivo” de la Junta de Castilla y León en en el Puerto Seco y en las urbanizaciones asociadas para el desarrollo de suelo industrial. “En total, es una apuesta cercana a los 34 millones de euros para que la creación de riqueza y empleo en Salamanca se multiplique” cifró García Carbayo.

En este sentido, el regidor salmantino recordó que se acaba de aprobar la licitación de la gestión del Puerto Seco. “Esperamos contar con un gran operador capaz de mover un elevado volumen de toneladas en el plazo más breve posible. Estimamos que contaremos con dicho operador a finales del primer semestre del próximo año. Un poco después, en el último trimestre de 2026, estará lista la infraestructura complementaria para graneles, que dará una clara ventaja competitiva a la plataforma”, avanzó.

García Carbayo apuntó, en un discurso recogido por Ical, que el Puerto Seco va a ser un “aliado clave” de los empresarios y emprendedores para “internacionalizarse, para abrir nuevos mercados y para mover mercancías con rapidez, fiabilidad y menores costes”. Y lo será porque esta plataforma nace conectada comercialmente con los puertos portugueses de Leixoes y Aveiro, que “demandaban una infraestructura interior capaz de canalizar su imparable crecimiento”.

El alcalde de Salamanca finalizó igualmente su intervención reivindicando que, después de “más de cinco años de retraso”, es “esencial” que el Gobierno de España concluya la electrificación de la vía férrea hasta la frontera con Portugal “para que operen trenes del siglo XXI con la eficiencia que demandan las empresas y los socios portugueses”. Eso sí, se felicitó por la inclusión de Salamanca en la red de autopistas ferroviarias, con dos ramales estratégicos, por un lado hacia Jundiz, para enlazar con el norte de Europa y, por otro, hacia el puerto de Valencia, para conectar con los tráficos de Oriente.

García Carbayo explicó que el Puerto Seco de Salamanca se trata de una plataforma moderna con 88.000 metros cuadrados, apta para que operen trenes de hasta 750 metros, con una capacidad de almacenamiento de hasta 900 TEUs y con un equipamiento pesado que incluye cuatro grandes básculas. Los estudios previos predicen que cuando esté plenamente operativo, la infraestructura moverá alrededor de 700.000 toneladas de mercancías al año.