La marca 'Alimentos de Segovia' celebra su vigésimo aniversario con seis reconocimientos a socios y cuatro menciones honoríficas

La marca agroalimentaria de la Diputación Provincial 'Alimentos de Segovia' celebra su vigésimo aniversario con seis reconocimientos a socios y cuatro menciones honoríficas a los diputados que han contribuido al desarrollo y consolidación de la marca desde su comienzo. El evento, que servirá para reconocer la labor, la trayectoria y la innovación del sector de la provincia, tendrá lugar el próximo 20 de noviembre en la finca Zibá Eventos y reunirá a productores, empresas, representantes institucionales y miembros del tejido asociativo y empresarial.

Con motivo de este aniversario, la Diputación rinde homenaje a los socios y entidades que, con su trabajo y compromiso, “han contribuido a consolidar la marca como un referente de calidad, sostenibilidad y desarrollo rural”. Desde su creación, en 2005, Alimentos de Segovia ha crecido hasta alcanzar los 380 socios, “integrando proyectos que representan la diversidad, la innovación y la excelencia del sector agroalimentario segoviano”.

Durante la gala se hará entrega de seis galardones al compromiso de los socios, siendo el primero de ellos para aquellos que han permanecido fieles al proyecto desde sus orígenes, que recibirán el distintivo ‘Más allá de los años’. El reconocimiento ‘Más allá de la sostenibilidad’ distinguirá a una de las empresas que ha sabido integrar la responsabilidad ambiental en el centro de su modelo empresarial, demostrando que la innovación puede ir de la mano del respeto por el entorno, mientras el reconocimiento ‘Más allá de la tradición’ celebrará la capacidad de innovar sin perder el vínculo con la tierra, destacando a quienes han sabido reinventarse y aportar nuevas propuestas que combinan investigación, desarrollo y calidad.

Por su parte, ‘Más allá del producto’ valorará el esfuerzo colectivo de productores e instituciones que han trabajado de forma conjunta para proteger y dar valor a los alimentos segovianos, contribuyendo a su reconocimiento dentro y fuera de la provincia.

También se entregará el reconocimiento ‘Más allá de nuestras fronteras’, que reconoce a quienes han logrado proyectar los productos de la provincia en mercados internacionales sin perder su esencia ni su identidad. Finalmente, ‘Más allá de la tierra’ pondrá en valor el trabajo de quienes han sabido “extraer lo mejor del territorio segoviano para crear productos únicos, con identidad y prestigio propio, contribuyendo así a la construcción de una marca provincial reconocible”.

Menciones honoríficas

Además de estos seis reconocimientos, la Diputación de Segovia otorgará una mención honorífica a aquellos diputados provinciales que, a lo largo de las dos últimas décadas, como responsables de la marca, han contribuido a la gestión, consolidación y crecimiento de Alimentos de Segovia.

Por su parte, la diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, indicó que esta gala "es un homenaje a empresas y proyectos que representan a todo un sector que ha sabido crecer, mantener las tradiciones y adaptarse a los nuevos retos del mercado sin perder su esencia”. “20 años después, Alimentos de Segovia sigue siendo una marca de confianza, un ejemplo de colaboración entre las empresas y las instituciones y un motor de desarrollo para nuestros pueblos”, aseguró Rodríguez.

La Gala del XX Aniversario está enmarcada dentro del programa de actividades que la Diputación de Segovia ha diseñado para destacar la historia, evolución e impacto de Alimentos de Segovia; “una marca que ha sabido consolidarse como embajadora del territorio, de su identidad gastronómica y de su tejido empresarial”.

De forma complementaria a esta gala, el próximo 2 de diciembre el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente acogerá el encuentro de marcas agroalimentarias provinciales ‘Alimentos que acercan territorios’, con dos mesas redondas que tratarán temas actuales y de relevancia para las marcas. Además, durante las próximas semanas, se difundirá la campaña gráfica realizada con motivo del vigésimo aniversario de la marca.