Marco Morala: "“Ponferrada es una maravilla patrimonial que merece el máximo respaldo y protección”

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ante la publicación en el BOCYL del periodo de información pública dentro de la tramitación administrativa para la declaración de Ponferrada como Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico, ha afirmado que “desde que llegué a la alcaldía, uno de mis máximos compromisos con la ciudadanía y con la propia institución es la promoción de una Ponferrada cultural que encuentra en su patrimonio histórico y artístico, no solo una de sus principales señas de identidad, sino también una palanca de futuro. No se trata solamente de una declaración, sino primordialmente de promover una protección y un cuidado de ese patrimonio para dejárselo a las generaciones futuras”.

El actual equipo de Gobierno ha retomado el impulso de este procedimiento, que lleva incoado 49 años desde que el Ayuntamiento iniciara el trámite. “Estamos persiguiendo el objetivo de alcanzar los máximos reconocimientos y protecciones para nuestro patrimonio, lo que incluye promover avances en aquellos procedimientos y figuras de protección y de reconocimiento público patrimonial y turístico que llevaban tiempo paradas. Este es un gran ejemplo de ello. Creemos que se han reforzado las razones para disponer de esta figura como consecuencia de la intensa labor de recuperación y protección patrimonial que caracteriza a Ponferrada. Somos conscientes de que hay mucho trabajo por hacer y no hay por tanto posibilidad para el triunfalismo ni el conformismo. Empezando por qué necesitamos que este procedimiento finalice, pero esto es un claro indicio de que estamos en el buen camino. El reconocimiento oficial de nuestro casco histórico es un ejemplo para otros monumentos o recursos patrimoniales, que pueden ver en el futuro mejorada su protección como consecuencia de insertarse en un espacio que merece el reconocimiento público. La historia de Ponferrada, su patrimonio histórico y artístico, el interés de los ponferradinos actuales y el beneficio para el futuro, nos lleva a impulsar este tipo de acciones”, subrayó Morala.