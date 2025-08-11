Marcos Hernando, el joven pescador orgullo de Zamora

El pescador zamorano Marcos Hernando Gómez, patrocinado por Caja Rural de Zamora, se ha proclamado este fin de semana campeón del mundo por equipos junto a la selección española de pesca. La cita internacional tuvo lugar los días 8 y 9 de agosto en Mérida.

El equipo español, integrado por Marcos Hernando Gómez, Álvaro Nogueira, Ángel Rodríguez Manzano, Alejandro Fraile y Claudia Raya, logró imponerse en la clasificación general bajo la dirección de los capitanes Roberto Rodríguez Morante y Ornella Tosta.

La victoria supone un nuevo éxito para la pesca deportiva española y un reconocimiento al esfuerzo y dedicación de sus integrantes, que han trabajado intensamente para llegar a lo más alto del podio mundial.

El triunfo de Hernando supone también un motivo de orgullo para Zamora, que ve cómo uno de sus representantes se consagra entre la élite internacional de este deporte.