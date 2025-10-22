Las mariposas del mundo toman el Patio de Columnas de la Diputación de Segovia con una exposición de casi novecientos ejemplares de los más espectaculares

El Patio de Columnas del Palacio Provincial, sede de la Diputación de Segovia, continúa brindándose como espacio para la difusión de diferentes ámbitos. De esta manera, los segovianos van a tener la oportunidad de contemplar algunas de las especies más espectaculares de mariposas que existen en el mundo. Va a ser gracias a la muestra que bebe de la colección atesorada por el doctor Martín de Frutos, oriundo de Abades y que en 2024 donaba su colección al Ayuntamiento de ese municipio.

De Frutos ha reunido más de 1.600 ejemplares, cazados personalmente durante los viajes que realizó en la década de los ochenta del siglo XX. Así, el fondo cuenta con mariposas de África, América y Asia, además de algunos individuos de las especies más abundantes que aparecen en la Península Ibérica. De todos ellos, el Patio de Columnas de la Diputación de Segovia va a albergar una parte, de manera que el visitante pueda obtener una idea fidedigna de lo que supone este campo zoológico de las mariposas del mundo. En concreto, se van a exhibir 38 cajas, con un total de 870 individuos: los más espectaculares de la colección.

Las mariposas han sido estudiadas durante muchos siglos, y objetos de copia, tanto por su extraordinario colorido, como por su diseño y elegante vuelo. Todo el mundo las conoce y habitualmente se sigue sorprendiendo cuando las identifica en jardines, bosques y selvas. Sin embargo, considerables peligros amenazan su número.

Varias especies de lepidópteros se encuentran en riesgo de desaparición, según relata Martín de Frutos, “ante el grave problema que supone el deterioro progresivo del medio ambiente”. Recuerda también que, en España, las mariposas están amparadas por la Ley 4/1989, de 27 de marzo, sobre Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre. Una norma que prohíbe obtener vivo o dar muerte a cualquier lepidóptero, así como alterar la vegetación del ambiente en el que viven. De modo que, para poder capturar mariposas, se necesita un permiso especial de la Consejería de Medio Ambiente de la junta de Castilla y León, avalado a su vez por una entidad científica, como una universidad o un centro de investigación.

Parte de la colección del doctor De Frutos ha sido ya expuesta públicamente en Burgos: durante las fiestas patronales de San Lesmes en los años 1987 y 1989, en la Casa de la Cultura y en el Monasterio de San Juan, así como en la sede del Colegio de Médicos burgalés en el año 2012. Más recientemente, en agosto de 2024, se ha ofrecido en el centro cultural Javier Santamaría, de Abades.