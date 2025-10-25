Martínez quiere tener Presupuestos "para cuando gobierne el PSOE" tras las elecciones de marzo

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha pedido hoy a los suyos in esfuerzo para hacer ver a los ciudadanos que el Gobierno de Castilla y León, con sus políticas “caducas” no merece más oportunidades.

Así lo aseguraba el también candidato socialista a la presidencia de la Junta señalado Martínez durante la inauguración de las Jornadas

‘Atrévete a construir futuro’, que se celebran en León este fin de

semana y que contará mañana con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El también alcalde de Soria pedía a la sociedad castellana y leonesa que se atreva al cambio a través de un proyecto socialista “más fresco”, que mire a la gente con humildad para decirle que 38 años de gobiernos de la derecha son suficientes para dar una oportunidad al cambio.

"Hay que poner pie en pared en la comunidad para hacer visible sus necesidades porque Castilla y León tiene un futuro propio”, afirmaba el líder del partido del puño y la rosa en la comunidad, para quien la región debe escribir ese futuro “desde aquí”, sin tener que “mirar permanentemente a otros territorios”.

Acompañado de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torro, y del secretario general del PSOE de León, Javier Cendón, Martínez hacía hincapié en que Castilla y León "tiene que tener voz" en los contextos internacionales.

Y, finalmente, lanzaba su mano tendida al PP para que Castilla y León tenga presupuestos. A su juicio, el proyecto de la Junta “no sirve”, pero explicaba que su partido sí que quiere tener unas Cuentas que fije unos planteamientos claros y una estrategia de ordenación del territorio y de planificación de los servicios, de los derechos, de la movilidad y de la competitividad territorial, y por ello proponía crear una mesa de trabajo con los grupos políticos con el objetivo de que, en marzo cuando gobierne el PSOE, la comunidad tenga presupuestos.

Si bien, pedía que este debe ser un proyecto colectivo y no de carácter provincial. Así, apuntaba que la movilidad tiene que ser transversal para todas las provincias y la cobertura sanitaria “verdaderamente universal”.

También lamentaba que esta legislatura solo ha servido para evidenciar el laboratorio de ideas que conforman “la derecha y la extrema derecha, que se mimetizan hasta el extremo”, y criticaba que Mañueco continúe manteniendo en la Junta a un consejero de Vox y a varios directores generales nombrados por el partido de Abascal.

En su intervención señalaba que cada vez son más voces las que cuestionan las capacidades de Fernández Mañueco y de Núñez Feijóo y reconocía que cada día que pasa se siente “más orgulloso” de ser secretario general del Partido Socialista. "Castilla y León necesita un gobierno autonómico que mire a la gente con humildad” y que sea capaz de poner en pie a la Comunidad y de hacer visibles sus necesidades”, afirmaba.

Martínez, que ofrecía al PP que gobierne la lista más votada en las próximas elecciones, cerraba su intervención pidiendo unidad a todos los socialistas y que trabajen pisando suelo de los 2.248 municipios de la Comunidad.