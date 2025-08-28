Más de 2.000 ovejas interrumpen el tráfico de las principales calles de León

Un rebaño de aproximadamente 2.500 ovejas ha interrumpido la mañana de este jueves el tráfico en las principales calles de León, en una espectacular estampa rural que se mantiene como tradición en la provincia. Los animales iniciaron su recorrido alrededor de las 9:00 horas desde Trobajo del Camino con dirección a Puente Castro, cortando temporalmente el tráfico en varias arterias principales de la ciudad mientras avanzaban en compacta formación.

La singular comitiva ganadera ha transitado por la avenida Agustinos, la avenida de Portugal y la avenida Fernández Ladreda, continuando posteriormente por la carretera Vilecha. El recorrido incluyó también el paso por la avenida Carrero Blanco, la calle Los Aluches y la avenida La Lastra antes de alcanzar su destino final en Puente Castro, donde completarán su travesía urbana.

Una tradición que perdura

Esta manifestación de trashumancia urbana representa la continuidad de una práctica ganadera ancestral que mantiene viva la identidad rural leonesa.

Los horarios de los cortes de tráfico y la duración total del recorrido se han manejado como aproximados, dada la naturaleza impredecible del movimiento de ganado de esta magnitud.