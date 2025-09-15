Más maestros para reforzar la enseñanza de Lengua y Matemáticas en Primaria entre quienes lo necesiten

Tras el comienzo del curso escolar la semana pasada en Castilla y León, este lunes se ha dado el pistoletazo de salida a las clases de enseñanzas no universitarias. O lo que es lo mismo, la Educación Secundaria, el Bachillerato o la Formación Profesional además del segundo curso de grado superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha acercado hasta el instituto "Canal de Castilla" de la localidad palentina de Villamuriel de Cerrato para inaugurar oficialmente el curso 2025-2026, donde ha annciado nuevas medidas de refuerzo para los alumnos que más lo necesitan, como la contratación de más profesores de refuerzo adicionales para llevar a cabo desdobles de grupos en Lengua y Matemáticas de los cursos y 4º y 5° de Primaria, considerados como claves en la formación del alumnado. Una medida para la que la Junta dedicará 7,5 millones de euros, según desvelaba el jefe del Ejecutivo autonómico.

Durante su intervención, Mañueco reivindicaba la fortaleza del sistema educativo de la comunidad, considerado como el mejor de España y uno de los mejores del mundo, como así se pone de manifiesto en informes como el PISA o el TIMMS, especialmente por su apuesta por la equidad, así como por garantizar la igualdad de oportunidades y la libre elección de centros, además de por la implicación de la comunidad educativa, desde padres a profesores y alumnos.

El presidente de la Junta recordaba que la región cuenta también con un sistema educativo gratuito desde el nacimiento hasta los 16 años y que las ayudas que se ofrecen en conjunto a las familias pueden suponer un ahorro superior a los 3.000 euros anuales por alumno.

Mañueco hacía hincapié también en los apoyos de transporte escolar y comedor gratuito, y el aumento hasta casi 100.000 alumnos los beneficiados con libros de texto, mientras que más de 30.000 familias ya han solicitado el Bono Infantil de 200 euros para actividades extraescolares.

Otro de los datos relevantes que ponía encima de la mesa el presidente es el aumento de un 5 por ciento del número de profesores durante este curso, lo que supone 1.728 docentes más hasta superar los 36.500. Esto ha permitido reducir la tasa de interinidad del cuerpo de maestros al 6,64 por ciento frente al 11,9 existente en 2022. Asimismo, se han convocado más de 5.100 plazas en Educación, y Castilla y León lidera la formación del profesorado en España, lo que refuerza la calidad del sistema educativo.

Impulso a la Formación Profesional

Asimismo, durante la presente legislatura los estudiantes de Formación Profesional han aumentado un 17,5 por ciento, alcanzando cifras récord. Además, la empleabilidad media en esta modalidad alcanza el 87,4 por ciento, con la gran mayoría de puestos de trabajo vinculados al arraigo en Castilla y León, lo que demuestra su papel esencial en la creación de oportunidades para los jóvenes.

Mañueco ponía en valor también e impulso que se ha dado a las infraestructuras educativas en esta legislatura, en la que ya ha ejecutado 63 millones en obra nueva, mientras se avanza en la modernización tecnológica. De hecho, cerca del 80 por ciento de las aulas están digitalizadas. El objetivo en 2026 es llegar al cien por cien de las aulas de la comunidad.

Por otro lado, el Ejecutivo autonómico apuesta especialmente por la calidad educativa en las pequeñas localidades y en el medio rural, garantizando la igualdad de oportunidades e incrementado las actividades extraescolares en estas zonas.

Finalmente, Mañueco reafirmaba su compromiso en defensa de la libertad de elección de las familias y su apoyo tanto a la enseñanza pública como a la concertada. "Lideramos todas las áreas evaluadas por el Informe PISA, gracias a un modelo educativo equitativo, innovador, inclusivo y orientado a la excelencia, y que refuerza a los alumnos que lo necesitan, fomenta la internacionalización y la modernización de los centros y mantiene los mejores índices de convivencia escolar del país", destacaba.

Por otro lado, cabe señalar que el próximo 18 de septiembre comenzará el curso para el alumnado de grado medio y primer curso de grado superior de Artes Plásticas y Diseño.

El 22 de septiembre se incorporarán los estudiantes de Bachillerato a distancia, de Educación de Personas Adultas, de ESO a distancia en institutos de Secundaria y los de FP de grado medio y superior a distancia.

El 29 de septiembre iniciarán las clases los alumnos de enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza y enseñanzas deportivas; y el 7 de octubre empezarán las enseñanzas de idiomas.