Mejora la situación del incendio de Castromil (Zamora), ya sin llama y casi perimetrado

La situación del incendio forestal de la localidad zamorana de Castromil, en el límite con la provincia de Ourense y que comparte casco urbano con otro pueblo del mismo nombre perteneciente a la provincia gallega, ha mejorado en las últimas horas, está ya sin llama y casi perimetrado.

Del avance en las labores de extinción de ese fuego, declarado de nivel 2 de gravedad potencial y que ha obligado a confinar a la población de Castromil, ha dado cuenta este sábado por la tarde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León.

El fuego, según dichas fuentes, se encuentra en un estado "favorable", ya no tiene llama y está "casi completamente perimetrado".

A ello ha contribuido que se haya rebajado la intensidad del viento -ante previsiones de rachas de 40 km/h- y eso ha hecho que la evolución haya sido positiva, aunque aún se mantenga el nivel dos en el Índice de Gravedad Potencial del plan de extinción de incendios forestales de Castilla y León.

En las labores de extinción han participado hasta catorce medios aéreos y el incendio, según ha indicado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, ha sido presuntamente provocado de forma intencionada, al igual que ocurrió con otro que se declaró el viernes en esa misma localidad zamorana limítrofe con Galicia y con Portugal.