Mejora la situación de los incendios en Palencia y se valora el retorno a Cardaño

El incendio declarado en Boca de Huérgano (León), que afecta al área palentina de Cardaño de Arriba y Cardaño de Abajo, sigue siendo el que más preocupa en la Montaña Palentina, donde 25 vecinos fueron desalojados durante la noche del martes y reubicados en Velilla del Río Carrión y Camporredondo.

El presidente del Cecopi y delegado de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio, ha señalado este jueves que la situación es “más positiva que en los días anteriores” gracias al intenso trabajo de los equipos terrestres durante la noche en la zona de la Cruz Armada, mientras que en Mazobre “está todo tranquilo”.

Según ha explicado, a lo largo del día se seguirá trabajando con medios terrestres y aéreos en la Cruz Armada con el objetivo de estabilizar el fuego que entra desde la provincia de León lo antes posible.

“Esperamos que, a lo largo del día, se pueda tomar la decisión de que los vecinos de Cardaño de Arriba puedan volver a sus domicilios, aunque dependerá de la evolución del incendio”, ha manifestado Rubio.

En conjunto, la situación de los incendios en la provincia es más favorable que en jornadas anteriores.

El incendio de Golobar ha tenido una noche tranquila y permanece bajo vigilancia; en Guardo se produjo una pequeña reactivación en San Pedro de Cansoles, que fue sofocada de inmediato; y en Resoba, en el municipio de Cervera de Pisuerga, el fuego continúa bajo control y seguimiento.