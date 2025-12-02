Las mejores imágenes de Alfonso Fernández Mañueco, en LA RAZÓN

El presidente de Castilla y León Cuando, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado en un desayuno informativo en LA RAZÓN en el se ha mostrado convencido de que después de las elecciones autonómicas, previstas para marzo en Castilla y León, va a gobernar "y en solitario". "En todo caso la palabra la tienen los ciudadanos", ha recordado.

Fernández Mañueco ha enviado también un mensaje de tranquilidad a la población y al sector afectado respecto a la peste porcina: "Se están tomando medidas" y ha informado que la Junta ha mantenido "varias reuniones" este fin de semana con organizaciones agrarias y con la industria alimentaria para abordar la situación.

El presidente de Castilla y León ha agradecido la presencia en este acto del presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y ha mostrado su apoyo a la decisión que pueda tomar respecto a una eventual moción de censura.