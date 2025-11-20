"El ministro Puente se ha llevado una sonora bofetada con la Ley de Movilidad Sostenible"

El diputado abulense del PP, Héctor Palencia, asegura que el Congreso de los Diputados le ha dado una “sonora bofetada” a Óscar Puente por sus políticas de "recortes" en España, en general, y en Castilla y León, en particular. "El Partido Popular ha conformado una mayoría alternativa que está siendo capaz de pararle los pies al ministro", decía este jueves el parlamentario, en alusión a algunas de las enmiendas aprobadas a la ley de Movilidad Sostenible del Gobierno que han conseguido blindar por ley el bus en los pueblos, así como recuperar las devoluciones por puntualidad en Renfe robadas por Puente y devolver la posibilidad de la financiación estatal al soterramiento del tren en Valladolid.

Palencia, que ha comparecido hoy ante los medios en rueda de prensa, recordaba que el ministro de Transportes llevó en el pasado mes de febrero a la Cámara Baja un proyecfto de Ley de movilidad sostenible con dos “ataques claros y contundentes” a Valladolid y a Castilla y León, al querer “eliminar” 26 paradas de autobús en la provincia de Valladolid y 663 en toda la comunidad, además de intentar “limitar por ley” la colaboración del Gobierno de España con el soterramiento de Valladolid, al topar al 30 por ciento la aportación del Estado en caso de soterramiento y en un 50 por ciento en caso de la integración.

Pese a ello, el PP de Feijóo se ha confirmado como un partido que es “más útil” desde la oposición que Óscar Puente desde el Gobierno. Y respecto al soterramiento de la línea ferroviaria a su paso por Valladolid, aseguraba que si la ley es mala para ello, lo es también para su intención de hacer una nueva estación que, según advertía, evita aquello que no quiere hacer y que le piden los ciudadanos, que en este caso es el soterramiento.

En materia aeroportuaria, Palencia apuntaba que pidieron “blindar” por ley la congelación de los impuestos a los usuarios que utilizan el avión y poner en marcha un plan de incentivos consensuado para que los aeropuertos regionales de España “no entren en coma gracias a la gestión de Óscar Puente”.

"Puente vive en un mundo paralelo dentro de sus redes sociales y el Aeropuerto de Valladolid no ha recuperado su actividad como ha dicho, ya que es algo que no sabe porque no ha ido al mismo", señalaba el diputado del PP, quien detellaba que los aeródromos regionales van a descender un nueve por ciento su oferta en asientos en el verano de 2026 con respecto al verano de 2024, y que en el caso de Valladolid, los asientos ofertados en el invierno de 2025 caen un 13,3 por ciento en comparación con el pasado año.