Localizan si vida al motorista desaparecido en Zamora

La Guardia Civil ha localizado sin vida, al parecer al fallecer por un accidente de tráfico, el motorista al que buscaba desde primera hora de este domingo, tras desaparecer cuando realizaba una ruta con un grupo de motoristas por la provincia de Zamora.

El cuerpo sin vida del motorista, de 55 años, ha sido localizado por el servicio aéreo de la Guardia Civil a la altura del kilómetro 26,5 de la carretera autonómica ZA-100, en el término municipal zamorano de Pueblica de Valverde, según informan desde la Guardia Civil de Zamora y del servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Esa vía autonómica que comunica las localidades de Tábara y Santovenia del Esla es la que debió coger el motorista, ya que fue visto por última vez en la carretera Nacional 631 a la altura de Tábara y lo echaron de menos cuando el grupo hizo una parada una veintena de kilómetros después a la altura del Puente de la Estrella.

Familiares del motorista se han desplazado desde Valladolid al lugar del accidente.

El motorista desapareció del grupo sobre las tres de la tarde del sábado, aunque su desaparición no fue denunciada hasta las once de la noche

Accidente en Segovia

Por otro lado, un joven de 29 años ingresó la pasada madrugada en el hospital de Segovia como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en el kilómetro 13 de la carretera SG-V-2221, a la altura de la localidad de Cabañas de Polendos.

Según confirmaron fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2, sobre las 5,25 horas se recibió una llamada alertando de esta persona se encontraba inconsciente tras caerse de un coche en marcha.

La sala del 1-1-2 alertó a la Guardia Civil y a Sacyl, que movilizó una UVI móvil. Los sanitarios atendieron al herido antes de evacuarlo al hospital de Segovia.